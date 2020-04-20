【持續更新】恒指走勢反覆　24400點拉鋸　半日升39點

美國股市上周五大幅高收，可是油價於亞洲交易時段大跌逾1成，拖累今早亞太區股市表現，今日《香港01》會留意亞太區股市表現。

【12:08】港股半升39點

港股今早表現反覆，恒指中午收市報24419點，升39點；國指中午收市報9865點，升50點，成交額為494.33億元。

油價於亞洲交易時段大跌，5月份紐約期油價格曾失守每桶15美元水平，不過石油及石化股仍上揚，中石化（0386）升2.3%，中午收市報3.96元，中海油（0883）升1.4%，中午收市報8.51元，中石油（0857）升1.1%，中午收市場報2.79元。

油服股走勢個別，中海油服（2883）升1.2%，中午收市報6.07元，安東油田（3337）無升跌，中午收市報0.51元，中石化油服（1033）跌1.7%，中午收市報0.59元。

銀行股上揚，滙控（0005）升1.5%，中午收市報40.1元，渣打（2888）升1.4%，中午收市報39.8元，中銀（2388）升0.2%，中午收市報24.25元。

科技股方面，騰訊（0700）升0.5%，中午收市報409.8元，阿里（9988）跌0.2%，中午收市報207.2元，美團（3690）升1.1%，中午收市報101.1元。

【11:58】紐約期油瀉逾15%

國際油價亞洲時段急瀉，紐約期油一度跌穿每桶15美元水平， 現報15.35美元，瀉15.98%。

【11:56】內地股市上揚 上證半日升0.3%

內地股市上揚，上證中午收市報2847點，升8點或0.3%，深成中午收市報10591點，升63點或0.6%，滬深300指數中午收市報3750點，跌89點或2.3%，創業板指數最新報2040點，升19點或1%。

【異動股】五龍系復牌齊造好

五龍系復牌造好，五龍動力﹙0378﹚升30.4%，報0.03元，成交額3,870萬元；五龍電動車﹙0729﹚則一度升逾兩成，現升8.3%，報0.13元，成交額5,140萬元。

兩家公司公布， Sino Power已進一步單方面申請將聯席臨時清盤人的權力擴大，以撤銷五龍電動車董事會之權力。

【11:23】美三大指數期貨變動有限

道指期貨最新報24113點，跌45點或0.2%，標普期貨最新報2866點，跌3點或0.1%，納指期貨最新報8809點，升0.12點。

【11:20】亞太區股市反覆 韓股轉升

亞太區股市今早走勢反覆，日經指數最新報19690點，跌207點或1%，澳洲ASX 200指數最新報5438點，跌49點或1%，台灣加權指數最新報10574點，跌22點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1917點，升3點或0.2%，新加坡海峽指數最新報2616點，升1點或0.1%。

【10:11】銀行股炒上 滙控彈2.5%

金融股上揚，渣打（2888）升2%，最新報40.05元，滙控（0005）升2.5%，最新報40.5元，中銀（2388）升0.2%，最新報24.25元。

【09:58】亞太區股市普遍向下 日股跌逾200點

亞太區內股市回落，日經指數最新報19676點，跌221點或1.1%，澳洲ASX 200指數最新報5411點，跌76點或1.4%，台灣加權指數最新報10573點，跌24點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1912點，跌1點或0.1%。

【09:51】基建及水泥股逆市上揚

基建股今早普遍上揚，中交建（1800）升1%，最新報5.28元，中鐵（0390）升1.8%，最新報4.5元，中鐵建（1186）升2.9%，最新報8.85元。

水泥股亦上揚，潤泥（1313）升0.9%，最新報9.8元，亞泥（0743）升1.5%，最新報9.03元，海螺（0914）升1.2%，最新報58.15元。

【09:38】油價大跌 油股向下

油價大跌，5月份紐約期油曾失收15美元，油股今早受壓，中石化（0386）跌0.3%，最新報3.86元，中海油（0883）跌1.4%，最新報8.27元，中石油（0857）跌0.7%，最新報2.74元。

【09:23】港股高開123點

恒指高開123點，報24503點；國指平開，報9815點。