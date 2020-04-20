【持續更新】紐約油價曾失15美元　油股紛紛尋底

撰文：張偉倫
最後更新日期：
美國股市上周五大幅高收，可是油價於亞洲交易時段大跌逾1成，拖累今早亞太區股市表現，今日《香港01》會留意亞太區股市表現。
【09:58】亞太區股市普遍向下 日股跌逾200點
亞太區內股市回落，日經指數最新報19676點，跌221點或1.1%，澳洲ASX 200指數最新報5411點，跌76點或1.4%，台灣加權指數最新報10573點，跌24點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1912點，跌1點或0.1%。
【09:51】基建及水泥股逆市上揚
基建股今早普遍上揚，中交建（1800）升1%，最新報5.28元，中鐵（0390）升1.8%，最新報4.5元，中鐵建（1186）升2.9%，最新報8.85元。
水泥股亦上揚，潤泥（1313）升0.9%，最新報9.8元，亞泥（0743）升1.5%，最新報9.03元，海螺（0914）升1.2%，最新報58.15元。
【09:38】油價大跌 油股向下
油價大跌，5月份紐約期油曾失收15美元，油股今早受壓，中石化（0386）跌0.3%，最新報3.86元，中海油（0883）跌1.4%，最新報8.27元，中石油（0857）跌0.7%，最新報2.74元。
【09:23】港股高開123點
恒指高開123點，報24503點；國指平開，報9815點。