【持續更新】銀行股彈升　滙控揚2%　重上40元

美國股市上周五大幅高收，可是油價於亞洲交易時段大跌逾1成，拖累今早亞太區股市表現，今日《香港01》會留意亞太區股市表現。

【11:23】美三大指數期貨變動有限

道指期貨最新報24113點，跌45點或0.2%，標普期貨最新報2866點，跌3點或0.1%，納指期貨最新報8809點，升0.12點。

【11:20】亞太區股市反覆 韓股轉升

亞太區股市今早走勢反覆，日經指數最新報19690點，跌207點或1%，澳洲ASX 200指數最新報5438點，跌49點或1%，台灣加權指數最新報10574點，跌22點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1917點，升3點或0.2%，新加坡海峽指數最新報2616點，升1點或0.1%。

【10:11】銀行股炒上 滙控彈2.5%

金融股上揚，渣打（2888）升2%，最新報40.05元，滙控（0005）升2.5%，最新報40.5元，中銀（2388）升0.2%，最新報24.25元。

【09:58】亞太區股市普遍向下 日股跌逾200點

亞太區內股市回落，日經指數最新報19676點，跌221點或1.1%，澳洲ASX 200指數最新報5411點，跌76點或1.4%，台灣加權指數最新報10573點，跌24點或0.2%，南韓KOSPI指數最新報1912點，跌1點或0.1%。

【09:51】基建及水泥股逆市上揚

基建股今早普遍上揚，中交建（1800）升1%，最新報5.28元，中鐵（0390）升1.8%，最新報4.5元，中鐵建（1186）升2.9%，最新報8.85元。

水泥股亦上揚，潤泥（1313）升0.9%，最新報9.8元，亞泥（0743）升1.5%，最新報9.03元，海螺（0914）升1.2%，最新報58.15元。

【09:38】油價大跌 油股向下

油價大跌，5月份紐約期油曾失收15美元，油股今早受壓，中石化（0386）跌0.3%，最新報3.86元，中海油（0883）跌1.4%，最新報8.27元，中石油（0857）跌0.7%，最新報2.74元。

【09:23】港股高開123點

恒指高開123點，報24503點；國指平開，報9815點。