【新冠肺炎】全球咖啡價格攀升　主要產出國或中斷供應

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）4月19日報道，根據行業組織國際咖啡組織（ICO）最新發表的報告內容顯示，在今年3月份新冠肺炎疫情在全球範圍內迅速擴散期間，全球咖啡價格出現攀升，而這與部分咖啡消費國囤積產品，以及主要產出國出口渠道面臨中斷等原因有關。

咖啡主要產地為拉美地區，但目前該地區新冠疫情形勢較令人堪憂。（Reuters）

ICO在報告中指出，紐約咖啡期貨價格在3月份上漲了8.8%至每磅1.16美元，來自全球最大咖啡出口國巴西的阿拉比卡咖啡（Arabica coffee）價格則上漲至每磅1.12美元，此舉對於咖啡生產商來說是利好消息，因為過去數年間咖啡價格總體上呈現持續下降趨勢。

不過該組織還指出，受新冠肺炎疫情影響，咖啡供應鏈目前面臨較大風險，比如主要出口國哥倫比亞，其出口渠道近期曾出現過暫時性中斷，此外該國疫情可能會導致其咖啡產量與種植者數量下降等，此外有零售業數據顯示，一些國家的消費者同期有過「恐慌性」購買或儲存咖啡的行為。

俄羅斯等國家暫停糧食出口

目前有包括越南、哈薩克斯坦、塞爾維亞以及俄羅斯等國在內的糧食出口國均宣布暫停出口相關糧食作物。

對此聯合國糧食計劃署在4月初的一份報告中表示，問題不在於供應，而是在於人們對糧食安全的行為發生改變，以大宗買家對基本食品的可靠流通可能失去信心為例，此舉或會引發恐慌性購買，從而推高價格，進而導致食品供應鏈中斷，這對於低收入國家而言後果將是毀滅性的。

其實除了咖啡外，泰國大米價格亦上揚，早前曾有市場人士指出，大米來貨價貴5%，預料本地零售價亦會按比例上揚。