英國民眾外出購物量銳減83%　樓市面對「急轉彎」

新冠肺炎疫情持續，影響全球零售銷售發展。英國零售業聯盟（BRC）週一表示，自政府上個月關閉非必要零售商店以抑制疫情以來，英國民眾外出購物人數銳減83%。

BRC表示，零售支出已減少逾25%，週一的數據更顯示，外出的民眾人數更將進一步減少。BRC執行長Helen Dickinson表示，許多人為了減少感染新冠肺炎的風險，大多選擇待在家中，因此3月初購物人數減少，而在政府決定英國實施封閉措施後，下行情況加劇。

BRC指，由於超市和其他出售食品和必需品的商店仍然營業，自上月23日開始採取封鎖措施以來，便利商店的客流有所增加。上週，英國預算機構預測，如果接下來三個月英國仍採取封鎖措施，2020年第二季經濟可能出現高達35%的萎縮，形容情形是前所未有的。

另一方面，地產網站Rightmove表示，售名單上的新屋數量急跌，無法提供有意義的房價數據。該網站又形容現時的情況是錄得2016年來最好開局後樓市出現的“急轉彎”。

Rightmove又指，現時沒有一個正常運轉的市場給買家及賣家進行交易，形容現在達成新的交易幾乎是不可能。因此需要關注的是，一旦可以安全地解除封鎖，需要採取哪些措施來幫助市場復甦

Rightmove表示，當宣布封鎖舉措時，其網站訪問量下降了約40%，但過去一周訪問量開始回升。