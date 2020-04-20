油價失守15美元　分析師話新冠肺炎疫情外　仲有呢個原因

WTI原油期貨5月合約一度跌破15美元桶，續刷1999年以來的新低值，日內跌幅最大超過18%。

《21世紀經濟報道》報道，在多位原油期貨領域分析師看來，油價持續下跌，仍然是基於疫情導致全球經濟停擺，令原油需求下滑幅度遠遠超過市場預期所致。

「顯然，持續蔓延的疫情正令全球經濟的每日原油需求跌幅超過3,000萬桶，OPEC+此前的減產力度根本不足以抵消這種需求降幅。」一位原油期貨領域分析師稱，但令他感到困惑的是，面對同樣的疫情蔓延與經濟停擺，金融機構對原油期貨與美股的態度截然不同，相比美股持續反彈，原油期貨卻跌跌不休。

在他看來，這背後，還有WTI原油期貨5月合約交易量流動性不足的成分。由於5月合約將在21日到期交割，因此當前5月合約成交量不到6月合約的1/5，在交易量驟降的情況下，任何一家機構的賣盤都能導致5月合約報價大幅下滑。這也有助於一些對沖基金通過抓住最後的交易機會，押注原油期貨近遠月合約價差擴大獲利。

據悉，隨着近期石油在亞洲市場交易擴大下跌，交易量創下近二十年來的最低點，此前最大的沙特與俄羅斯達成的石油減產協議，幾乎未能對新冠肺炎疫情造成的需求驟降產生積極影響，並且市場日益擔心石油供貨商很快將會無足夠空間存儲石油。

19日，在暴跌20％之後，紐約期貨繼續下跌了5.5％，創下2001年11月以來的最低水平。市場普遍預計，歐洲和北美因新冠病毒擴散而採取限制措施導致的經濟影響還將逐漸顯現。