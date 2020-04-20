保誠指保監局會有第三階段放寬非會面銷售

新型冠狀病毒疫情下，保險業監管局今年2月和3月，分兩階段放寬保險公司可以非會面形式銷售保險。保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅透露，該局未來會有第三階段放寬，公司會密切和保監局聯絡，希望會有更多保障產品可以經非會面形式銷售，目前公司有近20項產品接受遙距投保。

至於該公司上月25日推出「新型冠狀病毒保障」，她指至今已收到一些相關索償，其中一個個案是推出翌日（26日）便收到，惟不便透露索償個案宗數及涉及索償金額。該公司上月25日亦推出「Pulse」健康應用程式，首24小時下載量有20萬次。

吳詩雅表示，希望會有更多保障產品可以經非會面形式銷售。（保誠提供）

另外，生產力促進局公布香港智慧健康行動指數首次報告結果。調查去年12月至今年1月間進行，訪問1,500名20至54歲的香港市民，以100為滿，指數為49.8，屬「基本」級別，與60分「良好」級別有距離，反映市民利用科技管理健康的概念正在發展當中，部分人已實行健康生活模式，惟在實質應用和個人習慣方面仍有加強空間。

調查顯示，29%受訪者曾用智能穿戴裝置。受訪者最感興趣的功能包括監測運動量及監測身體狀況。尚未應用智能穿戴裝置的主因包括數據準確性、價格和涉及私隱問題。調查問及對人工智能的看法，發現市民最感興趣的人工智能功能包括健康評估、監測身體狀況及提出警示、醫療諮詢/診症。如人工智能產品有以上功能，80%受訪者均有興趣使用。

調查亦發現，受訪者在運動習慣方面表現遜色，只錄得46.3，處於「基本」級別。雖有93%的受訪者想主動地了解自己的健康狀況，「身體檢查」僅錄得27.7，屬「不足」級別，反映他們對定期身體檢查和監測雖有高認知度，但未能做到言出必行。

生產力局首席數碼總監黎少斌表示，市民逐漸認同利用科技管理健康，將為智慧健康設備市場帶來龐大商機，但生產商仍需持續改善技術，提高設備的數據準確性和保安。