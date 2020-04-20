大摩：美國過早復工　是撿了芝麻丟了西瓜？

摩根士丹利首席全球策略師Andrew Sheet表示，倉促復工對美國來說並不可取，在控制疫情和恢復經濟增長與市場信心之間，並沒有折衷方案。如果為了恢復經濟而過早復工，最終要承受更大的衝擊。

據《新浪網》4月20日報道，Sheet在報告中援引摩根士丹利另一分析師Matthew Harrison的觀點稱，美國經濟要想實現可持續的重啟，必須要具備四大前提：醫院要有充足的應變條件；公共衛生體系要能支持病毒檢測；接觸者追蹤體系要完善；以預防再現聚集性爆發、血清檢測要廣泛可用（以確定哪些人已經對病毒免疫）。

2020年3月13日，酒店員工在地下車庫排隊申請失業救濟。（AP）

Sheet表示，如果在這四大前提並不具備的情況下試圖復工，會讓經濟最糟糕時期能否在二季度末結束，重新面臨巨大不確定性，也會對當前的市場構成巨大風險。

Sheet之所以這樣說，是因為從歷史來看，如果可以讓投資者相信最壞的時刻已經過去了，那麼未來出現壞消息也是可以承受的：對於信用利差以及波動性水平來說，尤其如此，它們經常會領先經濟幾個月而觸底。如果像預測的那樣，4月和5月是美國經濟的底部，那麼從過去的市場波動形狀來看3月就是市場的底部。

Sheet表示，只要投資者預期下一個季度情況會更好，未來也會繼續改善，那麼即便數據不好，市場也會給予包容。

除了擔心市場風險之外，Sheet還援引紐約聯儲上個月對1918流感疫情的分析提到，當時更嚴格執行社交疏離政策的地方，最終工業生產水平都更高，對抗疫情和保護經濟本質上是一體的。