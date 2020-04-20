中國發改委﹕首季GDP倒退受百年不遇疫情衝擊

中國一季度的經濟成績單已經揭曉，中國國家發改委在4月20日舉行的例行新聞發佈會上介紹了一季度的經濟運行情況，並回答了近期「企業外遷」的熱點問題。

中國媒體時代財經北京時間4月20日報道，從中國發改委公布的用電量數據來看，一季度全國全社會用電量按年下降6.5%。其中，一產、二產、三產和居民生活用電量按年分別增長4.0%、-8.8%、-8.3%和3.5%，居民生活用電繼續保持增長。

全國7個省份用電正增長，其中雲南、新疆2個省份增速超過5%。3月份，全社會用電量按年下降4.2%，降幅比上月收窄5.9個百分點。

投資項目審批方面，3月份，發改委共審批核準固定資產投資項目8個，總投資773億元人民幣，其中審批6個，核准2個，主要集中在交通、能源等行業。

而在17日中國國家統計局公布的一季度經濟數據中，一季度GDP錄得6.8%的負增長，是有季度統計以來的首次負增長。

中國發改委國民經濟綜合司司長嚴鵬程指出，一季度中國經濟負增長不具有歷史可比性。分析一季度經濟形勢，要放在百年不遇疫情衝擊的大背景下綜合衡量。

嚴鵬程指出，「新冠肺炎疫情突如其來，嚴重抑制正常經濟活動，世界多國經濟已出現停擺半停擺狀態，國際經貿往來幾近停頓。疫情期間的經濟運行，與正常生產生活秩序下的經濟運行不具可比性。所以，2020年一季度經濟下行並非中國經濟發展基本面的正常反映，而是突發嚴重事件帶來的結果。」