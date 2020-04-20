美股淡倉規模升至近年高位　旅遊業相關股成沽空目標

據美國《華爾街日報》4月19日報道，根據市場分析公司S3 Partners公布的數據顯示，近期美股淡倉頭寸規模攀升至多年高位，此舉反映出投資者做空美國股市的熱情再度升温，而它們的目標包括幾家與旅遊相關的公司。

新冠肺炎疫情導致美國經濟整體上暫時陷入停滯狀態。（Reuters）

淡倉頭寸可簡單理解為執行賣出操作的股票總價值。數據顯示，上周沽空SPDR標普500信託的頭寸升至681億（美元‧下同），為自2016年以來的最高水平並較今年年初高出264億元左右，其中嘉年華（Carnival Corp）、皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean Cruises），萬豪國際（Marriott International）以及永利度假村（Wynn Resorts）等上市企業成為沽空目標。

對此投資機構First American Trust首席投資官布拉克曼（Jerry Braakman）表示，美股現階段反彈速度過快，但該機構認為基本面和消息面未來會變得很糟糕，尤其是在各公司發佈財務期間，因此這將是一個機會並且屆時股市可能會再次出現5%或10%的下挫，而此前該機構曾沽空過納斯達克100指數，原因是科技股跌幅過小以至於沒有反映出美國經濟發生衰退的可能性。

分析公司S3 Partners分析師Ihor Dusaniwsky指出，在3月下旬美股標普500飆升了18%，此舉導致沽空者在三個交易日內遭受了總計1,088億元的損失，不過目前看淡倉頭寸在市場波動幅度開始降低前不會減少。

SEC允許沽空促市場交投

曾有報道指出，美國證券交易委員會（SEC）方面允許沽空是因為其認為此舉對於促進普通市場交易活動是必要的，但是在美股淡倉頭寸增加的同時，其他國家則在採取手段限制賣空，因為外界通常認為，在市場波動性加劇時賣空會加大股價的下行壓力，而目前可以肯定的是，本次新冠肺炎（COVID-19）疫情在最近幾周內已經顛覆了所有行業的形式，導致投資者被迫重新估計受疫情影響較大企業的增長前景。

截至目前美國很多酒店和賭場已處於歇業狀態並讓員工休無薪假以減少支出，此外美國郵輪的禁航令已延長至今年7月。