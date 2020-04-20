【持續更新】道指跌幅收窄至186點　5月期油挫四成

亞太區股市今日走勢牛皮，歐洲股市早段亦處於悶局，暫未見有明確方向。受累油價急瀉，美股表現偏軟。

【23:16】5月紐油跌四成

紐約5月期油一瀉而下，現跌40.78%，報每桶10.82美元。

【23:06】 美股三大指數跌幅收窄

美股三大指數跌幅收窄，道指最新報24056點，跌186點或0.77%，標指最新報2861點，跌12點或0.45%，納指最新報8678點，跌28點或0.33%。

【21:56】油價挫 能源股全面下跌

油價下跌拖累能源著向下，雪佛龍跌3.8%，埃克森美孚跌3.3%，西方石油跌7.3%。

【21:54】科技股走勢個別 亞馬遜升逾1%

美股向下，個別科技股仍上揚，亞馬遜升1.3%，拼多多升6.5%，京東跌1%，Tesla跌2.7%，蘋果跌1.6%。

【21:50】道指跌幅擴大至逾300點

美股三大指數跌幅擴大，道指最新報23887點，跌355點或1.5%，標指最新報2845點，跌28點或1%，納指最新報8604點，跌46點或0.53%。

【21:32】美股早段下跌147點

美國股市早段下跌，道指最新報24095點，跌147點或0.6%，標普最新報2831點，跌43點或1.5%，納指最新報8555點，跌94點或1.1%。

【20:56】5月紐油未止瀉 跌近四成

紐約5月期油一瀉而下，曾大挫四成，每桶低見11.04美元，現仍要跌36.84%，報11.54美元。

【20:56】美三大指數期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨跌幅一度超過500點，最新報23664點，跌495點或2.1%，標普期貨最新報2816點，跌53點或1.9%，納指期貨最新報8725點，跌83點或1%。

【19:27】美三大指數期貨跌幅擴大

美股三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨最新報23691點，跌467點或1.9%，標普期貨最新報2816點，跌53點或1.9%，納指期貨最新報8708點，跌100點或1.1%。

【19:24】5月紐約期油跌穿13美元

5月紐約期油期貨跌破每桶13美元，續刷1999年3月以來低位，日內跌幅近30%。

【18:27】5月紐約期油大跌逾26%

國際油價持續下跌，其中5月份紐約期油每桶報13.46美元，跌26.33%；布蘭特期油每桶最新報26.98美元，跌3.92%。

金價亦向下，紐約期金每盎司最新報1,691美元，跌7.8美元或0.5%；現貨金每盎司最新報1,677.81美元，跌5.01美元或0.3%。

【18:08】道期跌逾300點

美國三大指數期貨均錄得逾1%跌幅，道指期貨最新報23817點，跌342點或1.4%，標普期貨最新報2382點，跌37點或1.3%，納斯期貨最新報8736點，跌72點或0.8%。

英國富時指數跌2點或0.1%，最新報5784點，德國DAX指數最新報10652點，升26點或0.25%，法國CAC指數最新報4497點，跌1點或0.04%，西班牙IBEX指數最新報6808點，跌67點或1%，意大利MIB指數最新報17088點，升33點或0.2%。