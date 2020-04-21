【持續更新】5月期油油價反彈逾倍　港股跌穿24000點

油價大跌，今日結算的紐約5月期油更首次出現負油價。受到此因素拖累，美股大跌近600點，今早亞太區股市更普遍下跌，相信區內股市難有好表現。

【10:11】 港股突瀉逾450點

油價急瀉，拖累投資氣氛，港股失守24000點大關，藍籌股全軍盡墨。恒指現挫463點或1.9%，報23866點；國指挫168點或1.71%，報9656點。大市成交額284億元。

中國生物製藥﹙1177﹚瀉5.89%，報11.18元，成表現最差藍籌股。

重磅股方面，滙控﹙0005﹚、友邦保險﹙1299﹚、騰訊控股﹙0700﹚分別跌1.98%、1.87%及1.07%。

【10:07】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23577點，升89點或0.4%，標普期貨升14點或0.5%，最新報2821點，納指期貨最新報8724點，升32點或0.4%。

【10:01】恒指跌勢加劇至463點

港股跌勢加劇，恒指最新報23866點，跌463點；國指最新報9658點，跌165點。

【09:59】5月期油大反彈

5月期油大反彈，最新報1.69美元，升104.49%。

【09:43】日股在19500點附近拉鋸

亞太區股市普遍下跌，日本股市在19500點上下拉鋸，最新報19492點，跌176點或0.9%，澳洲ASX 200指數最新報5334點，跌18點或0.3%，台灣加權指數最新報10514點，跌72點或0.7%。

【09:35】油價大跌 國泰跌2.4%

油價大跌，近年屢受燃油對沖合約安排的國泰（0293）早段跌2.4%，最新報9.16元，南航（1055）跌1.7%，最新報3.54元，國航（0753）跌1.3%，最新報5.32元，東航（0670）最新報2.97元，跌1.7%。

【09:29】油股普遍低開

中海油（0883）低開2.5%，最新報8.31元，中石化（0386）低開0.8%，最新報3.86元，中石油（0857）低開2.2%，最新報2.72元。

東服股未見太大反應，中石化油服（1033）平開，最新報0.59元；中海油服（2883）低開1.3%，最新報6元。

近日熱炒的F三星原油期交易買賣基金（3175），低開7.2%，最新報3.59元。

【09:20】港股低開82點

港股今早承接美股跌勢，恒指低開82點，最新報24247點；國指低開56點，最新報9767點。