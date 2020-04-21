【新冠肺炎】維珍董事長布蘭信　致函予英國政府尋求貸款援助

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）周一（20日）報道，英國億萬富豪、維珍集團創始人兼董事長理查德•布蘭森（Richard Branson）當天在一封寫給該集團下屬企業維珍航空（Virgin Atlantic）員工的內部信件中表示，為了維持該公司的生存，他需要從英國政府那裏獲得貸款援助，並且會將自己的私有土地等財產進行抵押。

理查德•布蘭森在2019年福布斯全球億萬富豪榜排名榜上位居第478位，財富值為41億美元。（Reuters）

他空言目前是該公司成立以來最具挑戰性的時期，為了應對行業目前所面臨的較大不確定性，英國政府應向公司給予貸款援助，而如果維珍澳洲航空（Virgin Australia）倒閉，那麼當地競爭對手會「有效地壟斷澳洲的天空」。

此外他在信中回應了英國反對黨議員安吉拉•雷納（Angela Rayner）在社交媒體推特（Twitter）上提出的關於「布蘭森應出售私人島嶼以員工工資問題」的建議，他表示為期８星期的無薪假安排，將在未來6個多月內實施，這是員工和工會共同做出的決定，旨在節省更多的工作，而他本人所持有的個人財富和現金也將會注入公司，包括他的私人島嶼。

維珍澳洲連續7年虧損

同時他還強調，他所擁有的財富是本次危機前根據維珍集團的價值來計算的，而非他本人能在銀行中取出的現金數量。

對此報道指出，維珍航空此前已投入近2.5億美元以幫助企業及員工應對新冠肺炎（COVID-19）疫情危機，此外維珍航空在澳洲分公司已經連續7年處於虧損，其債務總額高達32億澳元（約合20億美元）並且目前已接近進入自願託管狀態。