《日本經濟新聞》﹕日本電產會長稱全球化並無盡頭

據日本媒體《日本經濟新聞》報道，日本電產首席執行官永守重信在接受訪問時表示，全球化未來不僅沒有盡頭，反而會進一步擴大，而一些國家將供應鏈全部縮回到本國的做法只會增加風險。

他指出，如今全球正在與看不見的敵人進行「第三次世界大戰」，而日本電產在全球40個以上的國家均設有工廠，儘管這樣做被認為是分散了風險，但公司目前仍未解決零部件供應鏈的問題，對此公司正在進行深刻反省，而疫情結束後全球化還會進一步擴大，屆時企業家不應僅追求利潤，還應形成與自然共生的思想。

至於本次新冠肺炎疫情危機與2008年雷曼兄弟破產危機之間的不同，永守重信表示，雷曼兄弟破產危機時中國曾拉動世界經濟復甦，但本次危機中，全球無論是在經濟上還是政治上都缺乏一個領頭的國家，而本國優先主義將會因這次疫情而動搖，因為全球在預防病毒以及研發藥物等方面需要進行合作並且這一點也能從一些國家領導人近期的言論中可以看出。

疫情後讓人生選擇出現調整

此外他還表示，從個人角度而言，在2008年無論經濟如何下滑，他當時強調的是「要為企業工作」，但在本次疫情之下，他認識到首先是要保護自己和家庭，然後才是企業，目前他正認真思考關於生命的話題。