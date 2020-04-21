【持續更新】科技股跌幅擴大　納指跌逾2%　道指跌不足400點

亞太區股市今日處於弱勢，與受到5月紐約期油跌至負值等負面因素拖累，歐洲股市早段亦下跌。

【22:18】科技股跌幅擴大 納指跑輸道指

科技股跑輸大市，納指跌超2%，Amazon升轉跌，現跌逾1.2%，報2364美元。蘋果、微軟、谷歌均跌逾2%，Facebook則跌3.4%。另外，阿里巴巴美股現跌1.6%。

【21:42】美匯續上揚 恐慌指數彈逾8%

美匯指數續上揚，最新殼100.39，升0.44%。

反映投資者情緒的VIX指數，最新報47.34，升8%。

【21:39】6月紐約期油曾失12美元

6月紐約期油跌勢未止，曾失守每桶12美元關，最新報14.54美元，跌28.8%；布蘭特期油每桶最新報19.71美元，跌22.9%。

【21:31】道指跌逾500點 亞馬遜逆市升逾1%

油價劇烈震盪，美股三大指數下挫，道指開市跌逾500點，下試23000點關，另外納指跌1.2%；標普500跌1.7%。

科技股方面，蘋果跌0.3%、微軟跌1.3%、Facebook跌1.9%；Amazon逆市升近1%、Netflix升1.6%。

Beyond meat攜手星巴克在中國推出人造肉產品，開市升近9%

【20:46】油價大跌 美原油基金盤前急挫

油價大跌，美國逆向原油基金ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 盤前升11.4%，可是正向原油基金ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil，盤前則跌14.6%。美國石油基金United States Oil Fund，盤前跌10.9%。

【20:39】道指期貨曾失守23000點

美國三大指數期貨跌幅進一步擴大，道指期貨曾失守23000點，低見22884點，最新報23000點，跌488點或2.1%，標普期貨最新報2760點，跌46點或1.7%，納指期貨最新報8615點，跌76點或0.9%。

【19:25】美三大指數跌幅再擴大

美國三大指數期貨續向下，道指期貨最新報23067點，跌420點或1.8%，標普期貨最新報2768點，跌38點或1.4%，納指期貨最新報8620點，跌71點或0.8%。

【19:22】英法德三國股市跌幅約2%

歐洲股市未見起色，英國富時指數最新報5704點，跌108點或1.9%，法國CAC指數最新報4420點，跌107點或2.4%，德國DAX指數最新報10381點，跌294點或2.8%，意大利MIB指數最新報16768點，跌295點或1.7%，西班牙IBEX指數最新報6717點，跌114點或1.7%。

【18:30】金價失守1700美元

油價暴瀉之際，避險資產黃金亦捱沽，情況類似上月資產市場崩潰。金價於本港時間下午5時突挫，最新報每盎司1688美元，跌約1.3%。

SPDR黃金ETF（2840）今日收盤報1,244元，升1.8%，成交額6,713.59萬元。

【17:52】美三大指數期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨最新報23129點，跌359點或1.5%，標普期貨最新報2777點，跌29點或1.1%，納指期貨最新報8657點，跌34點或0.4%。

【17:43】6月紐油跌穿14美元

油價跌勢加劇，6月紐約期油曾失守14美元，最新報14.64美元，跌28.5%。

【17:09】布油跌幅擴大 瀉逾兩成

布倫特原油期貨跌幅擴大，現報20.06美元一桶，日內跌21%，創2002年以來最低水平，6月份紐約期油拾級而下，失守17美元，最新報16.67美元，跌18.4%。

【16:29】6月紐約期油失守20美元

WTI原油6月期貨合約跌破每桶20美元水平，每桶最新報19.95美元，日內跌幅超2%。

【16:09】5月紐約期油處負數

油價仍處弱勢，5月紐約期油每桶最新報負3.15美元，6月紐約期油每桶最新報20.23美元，跌1%，6月布蘭特期油每桶最新報23.04美元，跌9.9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,716.3美元，升5.1美元或0.3%；現貨金每盎司最新報1,693.43美元，跌2.22美元或0.13%。

【16:05】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報23280點，最新報207點或0.9%，標普期貨最新報2791點，跌15點或0.5%，納指期貨最新報8674點，跌17點或0.2%。

【16:00】歐洲三大指數早段下跌

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5700點，跌112點或1.9%，德國DAX指數最新報10428點，跌247點或2.3%，法國CAC指數最新報4420點，跌107點或2.4%，意大利MIB指數最新報16777點，跌286點或1.7%，西班牙IBEX指數最新報6718點，跌113點或1.7%。