【持續更新】6月紐約期油失守14美元　道指期貨挫逾300點

亞太區股市今日處於弱勢，與受到5月紐約期油跌至負值等負面因素拖累，歐洲股市早段亦下跌。

【17:52】美三大指數期貨跌幅擴大

美國三大指數期貨跌幅擴大，道指期貨最新報23129點，跌359點或1.5%，標普期貨最新報2777點，跌29點或1.1%，納指期貨最新報8657點，跌34點或0.4%。

【17:43】6月紐油跌穿14美元

油價跌勢加劇，6月紐約期油曾失守14美元，最新報14.64美元，跌28.5%。

【17:09】布油跌幅擴大 瀉逾兩成

布倫特原油期貨跌幅擴大，現報20.06美元一桶，日內跌21%，創2002年以來最低水平，6月份紐約期油拾級而下，失守17美元，最新報16.67美元，跌18.4%。

【16:29】6月紐約期油失守20美元

WTI原油6月期貨合約跌破每桶20美元水平，每桶最新報19.95美元，日內跌幅超2%。

【16:09】5月紐約期油處負數

油價仍處弱勢，5月紐約期油每桶最新報負3.15美元，6月紐約期油每桶最新報20.23美元，跌1%，6月布蘭特期油每桶最新報23.04美元，跌9.9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,716.3美元，升5.1美元或0.3%；現貨金每盎司最新報1,693.43美元，跌2.22美元或0.13%。

【16:05】美三大指數期貨下跌

美國三大指數期貨下跌，道指期貨最新報23280點，最新報207點或0.9%，標普期貨最新報2791點，跌15點或0.5%，納指期貨最新報8674點，跌17點或0.2%。

【16:00】歐洲三大指數早段下跌

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5700點，跌112點或1.9%，德國DAX指數最新報10428點，跌247點或2.3%，法國CAC指數最新報4420點，跌107點或2.4%，意大利MIB指數最新報16777點，跌286點或1.7%，西班牙IBEX指數最新報6718點，跌113點或1.7%。