【新冠肺炎】中銀：將經手機銀行推多5種保險產品

中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理（投資及保險）周國昌表示，新型冠狀病毒疫情發生後，市民生活習慣改變，該行今年第一季手機銀行活躍客戶交易筆數按季升幅超過2倍，同期客戶經手機銀行投保壽險產品筆數增加達8倍。

周國昌指，去年客戶於手機及網上投保新造保險筆數，佔整體保險業務達67%。去年至今推出10種保險產品，今年第二及第三季會在手機銀行推出多5種產品。該行亦響應保監局因應疫情措施，已將自願醫保、延期年金、定期人壽、危疾在內保障型產品等4類產品，納入手機銀行供客戶選擇。

至於涉及疫情的索償情況，周表示，該行有4間保險合作公司，當中只有1間收到新型冠狀病毒相關索償，涉及宗數及金額量少。

周國昌（左）及鄧子平（右）介紹手機銀行版合資格延期年金計劃。（機構提供）

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，去年直銷業務新造保費達8.7億港元，直銷業務市佔率接近五成，而中銀人壽延期年金計劃於去年4月推出至今年3月底，售出3.5萬張合資格延期年金保單，共值約22億港元。

被問到利率下行，對年金產品的保證內部回報率的影響，鄧子平指，美國利率走低，對整個保險行業於產品訂價方面有壓力，建議消費者若擔心債息走低累及保險回報，應趁目前回報提早購買。

手機銀行推中銀人壽延期年金

該行宣布於手機銀行推出「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」，該計劃由中銀人壽承保，客戶登入中銀香港手機銀行，通過數個步驟，即可完成手機投保程序。

此產品為40歲或以上計劃退休或已退休的人士而設，供款期5年，保單年期為15年或20年，客戶分別可於第5個或第10個保單周年日後，開始收取每月100%全保證年金入息。計劃共有港元、美元、人民幣三種保單貨幣可供選擇，客戶可按其已繳付的保費申請稅務扣除。假設客戶選擇年繳保費，視乎所選擇的保單年期及保單貨幣，期滿時年度化保證回報率（即內部回報率）將為2.63%至3.05%全保證。