美酒店及商場大亨：封閉措施或致金融自殺　重啟經濟刻不容緩

美國房地產大亨巴里·斯特恩利希特（Barry Sternlicht）表示，美國必須重新開放經濟，應在美國經濟可能遭受的破壞與新冠疫情帶來的健康風險中找到平衡點。

《騰訊證券》報道，斯特恩利希特擁有600億元（美元‧下同）的喜達屋資本集團（Starwood Capital Group），擁有多家豪華酒店和購物中心。他說，「我們得重啟經濟了，代價太大了，政府無法承載23萬億元經濟崩潰的局面。」

美國多州現居家令抗議潮。（AP）

斯特恩利希特呼籲採取行動的同時，由於美國每天新增的病毒感染病例繼續減少，由共和黨州長管理的更多州宣布計劃重新開放部分經濟。

佐治亞州的重啟時間表是最激進的時間表之一，它將允許健身房、髮廊、保齡球館和紋身店在4月24日重新開業。隨後，影院和餐館可能會重新開張。

斯特恩利希特在《Squawk Box》節目中稱，必須將社會成本與人力成本進行對比。這是一場金融自殺，一場小企業、餐館、經濟和全球經濟的死亡，必須加以權衡。

斯特恩利希特3月曾表示，支持特朗普（Donald Trump）推動重新開放經濟的努力，同時他對經濟和股市在流感最嚴重時期過去後復甦的可能性表示了無限樂觀。

政府要求地產行業提重啟方案

斯特恩利希特是喜達屋酒店集團的創始人，該集團現在是萬豪集團的一部分。斯特恩利希特說，在白宮的要求下，房地產業的高管們正在制定重新開放美國酒店和零售商店的「最佳解決方案」。

斯特恩利希特稱，「昨晚，特朗普政府要求幾名房地產高管幫助開放經濟，他們中有幾個人打電話來。作為一個團隊，我們決定要做的是拿出重新開放房地產行業的最佳措施。」

斯特恩利希特補充指，這些措施將包括對酒店或商店入口進行深度清潔，和可能的温度檢測。他說，在政府沒有保護企業免受冠狀病毒訴訟的情況下，他可能會考慮讓客人或客戶簽署免責協議。