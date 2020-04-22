【持續更新】三星原油期（3175）幾近腰斬　恒指半日跌133點

油價跌勢未止，拖累美國股市大跌，道指挫逾600點。今早亞太區股市亦受波及，日本股市曾失19000點。

【12:02】港股半日跌133點

恒指半日低收，中午收市報23659點，跌133點，國企中午收市報9583點，跌31點。

油價仍未止跌，油股及原油交易所買賣基金（ETF）持續向下。FGX原油（3097）跌13.8%，中午收市報1.62元，三星原油期（3175）中午收市報1.73元，為上市後新低，跌48%，成交額為8.19億元。

油股亦處弱勢，中海油（0883）跌2.1%，中午收市報8.1元，中石油（0857）跌3.3%，中午收市報2.62元，中石化（0386）跌1.6%，中午收市報3.73元。

油服股走勢個別，中海油（0883）跌3.1%，中午收市報5.65元，中石化油服（1033）升1.8%，中午收市報0.56元。

航空股則上揚，南航（1055）升4.2%，中午收市報3.62元，國航（0753）升2.7%，中午收市報5.35元，東航（0670）升2.4%，中午收市報3.01元，國泰（0293）升0.1%，中午收市報8.91元。

銀行股表現疲弱，滙控（0005）跌1.3%，渣打（2888）跌2.1%。

此外平安好醫生（1833）再度頂破，中午收市報114.7元，升7.2%。

【11:42】油價跌勢未止 布油失守17美元

油價持續尋底，6月紐約期油每桶最新報11.38美元，跌1.64%；布蘭特期油跌穿17美元，最新報16.96美元，跌12.3%。

三星原油期（3175）再創新低，最新報1.75元，跌47.3%；FGX原油（3097）跌13.8%，最新報1.62元。

【11:35】內地股市半日低收 上證跌4點

內地股市半日低收，上證中午收市報2822點，跌4點或0.2%，深成中午收市報10495點，跌11點或0.1%，滬深300中午收市報3804點，跌3點或0.1%，創業板中午收市報2016點，跌7點或0.4%。

【11:32】美匯仍處於100以上

美匯指數仍處於100以上，最新報100.24，跌0.02%。美元兌多種貨幣變化不大，歐元兌美元最新報1.0849，跌0.08%，英鎊兌美元最新報1.2285，跌0.03%，美元兌加元跌0.05%，最新報1.4204，美元兌瑞士法郎升0.04%，最新報0.9702，美元兌日圓最新報107.77，跌0.03%。

【09:51】日經失守19000點

亞太區股市今早下挫，日經指數最新報18961點，跌319點或1.7%，澳洲ASX 200指數最新報5164點，跌56點或1.1%，台灣加權指數最新報10224點，跌63點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1849點，跌30點或1.1%，新加坡海峽時報指數最新報2531點，跌19點或0.8%。

恒指最新報23543點，跌249點，國指最新報9541點，跌73點。

【09:35】紐油反彈抽升13.6%

國際油價回升，6月紐約期油彈升13.6%，每桶最新報13.14美元；布蘭特期油則向下，每桶最新報19.02美元，跌3.3%。

【09:32】三星原油期再跌4成

今日起轉倉並持有9月期油合約的三星原油期（3175），今早曾低見1.85元，為上市新低，最新報1.86元，跌44%。

【09:30】內地股市低開 創業板跌1%

內地股市低開，上證最新報2814點，跌12點或0.5%，深成最新報10424點，跌82點或0.8%，滬深300最新報3879點，跌18點或0.5%，創業板最新報2005點，跌18點或1%。

【09:21】恒指低開253點

恒指承接亞太區股市跌勢，低開253點；國指低開94點，報9521點。

滙控（0005）低開1.8%，最新報38.45元，騰訊（0700）失守400元，最新報397元，低開0.9%。

油價未止跌，油股續向下，中海油（0883）低開2.2%，最新報8.09元。

連日破頂的平安好醫生（1833）今早回落，低開2.1%，最新報104.8元。