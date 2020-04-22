【持續更新】三星原油期（3175）暴跌逾4成　恒指跌逾200點

油價跌勢未止，拖累美國股市大跌，道指挫逾600點。今早亞太區股市亦受波及，日本股市曾失19000點。

【09:51】日經失守19000點

亞太區股市今早下挫，日經指數最新報18961點，跌319點或1.7%，澳洲ASX 200指數最新報5164點，跌56點或1.1%，台灣加權指數最新報10224點，跌63點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1849點，跌30點或1.1%，新加坡海峽時報指數最新報2531點，跌19點或0.8%。

恒指最新報23543點，跌249點，國指最新報9541點，跌73點。

【09:35】紐油反彈抽升13.6%

國際油價回升，6月紐約期油彈升13.6%，每桶最新報13.14美元；布蘭特期油則向下，每桶最新報19.02美元，跌3.3%。

【09:32】三星原油期再跌4成

今日起轉倉並持有9月期油合約的三星原油期（3175），今早曾低見1.85元，為上市新低，最新報1.86元，跌44%。

【09:30】內地股市低開 創業板跌1%

內地股市低開，上證最新報2814點，跌12點或0.5%，深成最新報10424點，跌82點或0.8%，滬深300最新報3879點，跌18點或0.5%，創業板最新報2005點，跌18點或1%。

【09:21】恒指低開253點

恒指承接亞太區股市跌勢，低開253點；國指低開94點，報9521點。

滙控（0005）低開1.8%，最新報38.45元，騰訊（0700）失守400元，最新報397元，低開0.9%。

油價未止跌，油股續向下，中海油（0883）低開2.2%，最新報8.09元。

連日破頂的平安好醫生（1833）今早回落，低開2.1%，最新報104.8元。