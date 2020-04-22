聯通首季少賺近14%至31.7億元人民幣　4G用戶2.55億戶

撰文：張偉倫
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中國聯通（0762）公布截至今年3月底止首季業績，權益持有人應佔溢利為31.66億元（人民幣‧下同），按年跌13.9%。
期內整體服務收入為683.07億元，按年升2.3%；其中移動服務收入為377.49億元，按年跌4.1%。
期內除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為235.61億元，按年跌5.8%。
聯通指出，今年首季移動用戶淨流流為747萬戶至3.11億戶，截至今年3月底4G用戶為2.55億戶，移動ARPU為40元。
產業互聯網服務收入按年增逾32%
公司指出，未來會貿積極發揮5G網絡共建共享優勢，高效提升競爭力及價值，通過5G創新應用引領消費升級，努力推動移動服務收入逐步企穩回升，預料隨著5G網絡建設加快，加上5G終端價格持續下降及普及，創新應用不斷推出，5G登網用戶將於今年上半年快速發展。
固網寬頻業務方面，公司指出期內淨增135萬戶至8,483萬戶，固網寬帶接入收入實現止跌回升至107.85億元，按年4.4%。
公司指出，期內產業互聯網服務收入為114.48億元，按年升32.2%；得益於創新業務快速增長帶動，固網服務收入為298.94億元，按年升11.1%。