華為巴龍5000晶片成功上車　成北汽高端SUV智能駕駛核心

財經快訊
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雖然華為不造車，但在汽車產業變革過程中仍將扮演非常重要的角色。北京時間4月22日，北汽新能源旗下高端品牌ARCFOX首款量產SUV ARCFOX α-T正式開啟預售。

《快科技》報道，新車定位純電動SUV，預售價28萬元人民幣起。官方將其稱為「5G智能電動車」。新車不僅擁有653公里續航能力和α-Pilot智能駕駛系統，還搭載着基於華為新一代5G晶片的MH5,000 T-BOX，擁有高速率、低延遲、廣連接的特性。

巴龍5,000是華為海思最新的5G基帶，支持NSA和SA組網方式。

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速率方面，巴龍5,000率先實現業界標杆的5G峰值下載速率，在Sub-6GHz（低頻頻段，5G的主用頻段）頻段達4.6Gbps，在毫米波（高頻頻段，5G的擴展頻段）頻段可達6.5Gbps。能夠滿足汽車5G通訊需求，給車輛數據互通、車路協同以及未來的自動駕駛提供助力。

現階段，ARCFOX α-T處於L2級高級駕駛輔助水平，能夠實現自動跟車、車道保持等功能。官方表示，憑藉該車所具備的5G基礎能力，未來將能更快、更輕鬆地「解鎖」L3。

北汽集團董事長徐和誼曾表示：「中國的高端智能新能源汽車品牌ARCFOX，控制系統基本都是華為的。相信隨着華為汽車產品的相繼面世，包括車規級晶片，華為很快就會成為中國的博世。」

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