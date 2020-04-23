【持續更新】三星原油期午後升幅擴大至近12%　上證微跌5點收市

美股三大指數結束連續兩日跌勢，道指收升456點。跟隨外圍升勢，港股今早高開90點。

【15:06】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2838點，跌5點或0.2%，深成收市報10564點，跌53點或0.5%，滬深300收市報3829點，跌9點或0.3%，創業板收市報2029點，跌13點或0.7%。

【14:46】日股全日升近300點

亞太區股市最新報19429點，升291點或1.5%，澳洲ASX 200指數最新報5217點，跌4點或0.1%，台灣加權指數最新報10366點，升58點或0.6%，南韓KOSPI指數最新報1914點，升18點或1%。

【13:46】紐約期油彈11%

6月紐約期油上揚，每桶最新報15.29美元，升11%；布蘭特期油每桶最新報22.29美元，升9.4%。

【13:41】恒指午後升幅擴大

恒指升幅午後略為擴大，惟仍未收復24000點，最新報23980點，升87點；國指最新報9708點，升37點。

三星原油期（3175）升幅擴大，最新報2元，升11.7%；FGX原油（3097）升9.7%，最新報1.81元。

【13:39】日股升幅擴大至逾200點

亞太區股市升幅擴大，日經指數最新報19368點，升230點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1915點，升18點或1%，台灣加權指數最新報10376點，升68點或0.7%，澳洲ASX 200指數最新報5190點，跌30點或0.6%。

【12:16】原油ETF反彈

原油交易所買賣基金（ETF）今日反彈，三星原油期（3175）升7.3%，中午收市報1.92元，FGX原油（3097）升6.1%，中午收市報1.75元。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%，中午收市報203.8元，騰訊（0700）升0.2%，中午收市報410.4元。

【12:04】港股半日升54點

港股半日揚54點，中午收市報23948點；國指最新報9693點，升23點，成交額為523億元。

【11:37】內地股市半日低收

內地股市半日轉跌，上證中午收市報2842點，跌1點或0.1%，深成最新報10581點，跌36點或0.3%，滬深300最新報3833點，跌6點或0.2%，創業板最新報2032點，跌11點或0.5%。

【10:53】世茂配售籌逾23億元 股價仍逆市揚

世茂（0813）宣布以先舊後新配售7,820.4萬股，配售價為29.73元，配售所得淨額為23.11億元。

世茂今早股價並無受到配股消息拖累，逆市上揚，曾高見31.7元，最新報31.4元，升3.3%，成交額為24.65億元。

【10:47】恒指轉升為跌 再失24000點

港股轉升為跌，恒指最新報23815點，跌78點；國指最新報9652點，跌18點。

【09:46】恒指升幅擴大至173點

恒指升幅擴大，最新報24067點，升173點；國指最新報9759點，升89點。

目前持有9月期油合約的三星原油期（3175）抽升7.3%，最新報1.92元；FGX（3097）升6%，最新報1.75元。

【09:42】亞太區股市普遍上揚

亞太區內股市普遍上揚，日本股市升187點或1%，最新報19325點，澳洲ASX 200指數最新報5261點，升40點或0.8%，台灣加權指數最新報10431點，升123點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1913點，升17點或0.9%，新加坡海峽時報指數最新報2561點，升11點或0.4%。

【09:32】內地股市早開

內地股市今早高開，上證高開6點或0.2%，最新報2850點，國指最新報10665點，跌48點或0.5%，滬深300最新報3851點，升12點或0.3%，創業板最新報2056點，升13點或0.6%。

【09:28】恒指高開90點

恒指開市升90點或0.38%，報23983點；國指開市升46點或0.48%，報9716點。大市成交47億元。

騰訊（0700）升0.14%，報410元；滙控（0005）跌0.129%，報38.8元；友邦（1299）跌0.9%，最新報69.45元，中移動（0941）升0.24%，報61.6元；阿里巴巴（9988）跌0.58%，報204.4元。