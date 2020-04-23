【持續更新】三星原油期（3175）反彈　恒指倒跌失24000點

美股三大指數結束連續兩日跌勢，道指收升456點。跟隨外圍升勢，港股今早高開90點。

【10:53】世茂配售籌逾23億元 股價仍逆市揚

世茂（0813）宣布以先舊後新配售7,820.4萬股，配售價為29.73元，配售所得淨額為23.11億元。

世茂今早股價並無受到配股消息拖累，逆市上揚，曾高見31.7元，最新報31.4元，升3.3%，成交額為24.65億元。

【10:47】恒指轉升為跌 再失24000點

港股轉升為跌，恒指最新報23815點，跌78點；國指最新報9652點，跌18點。

【09:46】恒指升幅擴大至173點

恒指升幅擴大，最新報24067點，升173點；國指最新報9759點，升89點。

目前持有9月期油合約的三星原油期（3175）抽升7.3%，最新報1.92元；FGX（3097）升6%，最新報1.75元。

【09:42】亞太區股市普遍上揚

亞太區內股市普遍上揚，日本股市升187點或1%，最新報19325點，澳洲ASX 200指數最新報5261點，升40點或0.8%，台灣加權指數最新報10431點，升123點或1.2%，南韓KOSPI指數最新報1913點，升17點或0.9%，新加坡海峽時報指數最新報2561點，升11點或0.4%。

【09:32】內地股市早開

內地股市今早高開，上證高開6點或0.2%，最新報2850點，國指最新報10665點，跌48點或0.5%，滬深300最新報3851點，升12點或0.3%，創業板最新報2056點，升13點或0.6%。

【09:28】恒指高開90點

恒指開市升90點或0.38%，報23983點；國指開市升46點或0.48%，報9716點。大市成交47億元。

騰訊（0700）升0.14%，報410元；滙控（0005）跌0.129%，報38.8元；友邦（1299）跌0.9%，最新報69.45元，中移動（0941）升0.24%，報61.6元；阿里巴巴（9988）跌0.58%，報204.4元。