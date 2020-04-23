【持續更新】油價飆升　紐油彈升近14%

油價反彈，帶動亞太區股市普遍上揚，其中日本股市更升近300點。歐洲股市承接亞股升勢，早段上揚。

【18:19】油價續反彈 金價上揚

油價持續反彈，紐約期油每桶最新報15.67美元，升13.7%；布蘭特期油最新報22.21美元，升9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,747.1美元，升0.5%，現貨金最新報1,726.5美元，升0.7%。

【16:32】歐洲股市疲弱 英德股市轉跌

歐洲股市轉弱，英國富時指數最新報5759點，跌11點或0.2%，德國DAX指數最新報10356點，跌58點或0.6%，法國CAC指數最新報4415點，升3點或0.1%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升18點或0.3%，意大利MIB指數最新報16861點，升96點或0.6%。

【15:16】美三大指數期貨造好

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升81點或0.4%，最新報23437點，標普期貨最新報2799點，升11點或0.4%，納指期貨最新後8661點，升23點或0.3%。

英國富時指數最新報5775點，升4點或0.1%，德國DAX指數最新報10429點，升14點或0.1%，法國CAC指數最新報4450點，升38點或0.9%，西班牙IBEX指數最新報6774點，升54點，意大利MIB指數最新報16908點，升143點或0.9%。