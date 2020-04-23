中國外貿慘狀顯現　形勢嚴峻

新冠肺炎疫情對中國外貿行業的影響開始顯現，海外急劇萎縮的需求，讓中國外貿從業人員哀鴻遍野。中國官方也傳遞了這方面的信息。

外貿的基礎是需求，隨着家庭收入的枯竭和資金短缺的公司擱置投資計劃，全球需求直線下降，中國外貿企業也難以獨善其身。

2018年10月12日，集裝箱班輪在中國山東青島港外貿集裝箱碼頭裝卸集裝箱。（新華社）

《路透》報道，中國工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長黃利斌4月23日表示，當前全球疫情呈現快速擴散蔓延態勢，受此影響，3月中旬以來外貿退單以及棄貨拒收現象增多，訂單問題顯現，企業生產經營壓力加大，工業經濟運行仍面臨較大挑戰。

他在中國國務院新聞辦公室發佈會上透露，中國現有29種新型冠狀病毒檢測試劑試盒獲批上市，目前企業日產能合計是500萬人份，工信部每天都開展生產供應的監測，從目前的情況看，生產基本正常，庫存也比較充足。

工業經濟運行面臨新困難

「當前國內疫情得到有效控制，生產生活秩序加快恢復，但國際疫情仍在擴散蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯着增多，工業經濟運行面臨新的困難和挑戰，形勢仍不容樂觀，」 黃利斌稱。

受疫情影響，中國2020年1月至2月規模以上工業增加值按年大幅下降13.5%，工業產能利用率僅為67.3%，按年回落8.6個百分點；1月至2月份企業虧損面達到36.4%。

此前，《證券時報》報道稱，剛迎來曙光的中國外貿企業老闆們因為國外疫情加劇再次遭受打擊，隨着各國陸續「封關」，海運港口靠泊作業受阻，空運停飛停航成本飆升，導致全球供應鏈受阻，海外需求被「冷凍」，復工的外貿企業面臨着當下最致命的一環——訂單大量取消，無單可接，無工可復。

服裝廠商稱未接獲訂單

中國深圳的服裝老闆稱，往年的1、2月份是店裏的旺季，因為深圳的春裝在中國佔據一席之地。各地的服裝業主都會提前來店裏預定好當年的春季新款，但新冠疫情改變了一切。從2月開始，陳文就沒接到一個訂單，原本聯繫的海外客戶，也遲遲沒有下文。

服裝批發有很強的季節性，過了春裝的旺季，就會連着幾個月的淡季。在租金的壓力下，好多企業準備關店走人。

而作為外貿企業大省，江浙一帶的外貿企業受到疫情衝擊同樣明顯。浙江嘉興一家模具生產企業負責人大偉（化名）表示，「我們公司的生產、人員進出均正常，已經完全復工，但眼下最麻煩的還是海外銷售業務，因為大部分國家都『鎖國』了，東西運不出去才要命，不過自己從事的這個行業不像服裝紡織品那樣季節性強，因此訂單取消不明顯，也沒有什麼損失，但預計新訂單情況不太樂觀。」

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