越南大米出口遭限制滯留港口　出口商損失慘重

越南政府3月宣布暫停大米出口，令這個全球第三大大米出口國的上百家出口商損失慘重，大量大米滯留港口近一個月，已經開始變質。

《澎湃新聞》報道，作為越南最大大米出口商之一，阮光華（音譯）如今因出口限制而面臨破產風險。阮光華告訴彭博新聞社，他已經讓400名工人停工，只能眼睜睜看着港口裝滿500個集裝箱的待出口大米一天天壞掉。如果無法按時交貨，進口商可能最終拒絕履行貿易合同，他的1,300萬美元銀行貸款可能因此違約。

「我們也許還得扔掉所有變質大米，花更多錢清理它們，」阮光華說，「我的公司正走向崩潰邊緣。」

《彭博》報道與阮光華有類似處境的企業超過100家。在新冠病毒（COVID-19）疫情衝擊全球供應鏈的背景下，越南3月24日宣布暫停出口大米，不到三週後決定恢復出口。但在4月11日開放報關程序後，出口商在不到3小時內用完4月份總計40萬噸的出口配額，數十萬噸大米仍然滯留港口。即使扣除上述配額，越南出口商還有130萬噸大米未按協議交付。

報道指出，越南政府限制大米出口的主要原因是國家庫存不足。但因為國內米價上漲，收儲難度加大，當前庫存仍未達到官方預期水平。一些出口商擔心政府出台更多出口限制，因而不再簽訂新的出口協議。