油價暴跌帶來「意外之財」？

油價暴跌的消極影響很大，但同時也帶來了一些積極的影響，可能在疫情封鎖最終結束後為經濟復甦提供跳板。

《財聯社》周四（23日）報道，原油暴跌降低了運輸和製造行業成本，同時又將資金投入消費者的可支配支出口袋，本質上緩解了財務狀況。同時也具有破壞性，打擊股票市場和石油生產商，同時加劇通縮風險。

根據諮詢公司CrossBorder Capital編制的流動性指數，石油價格下跌，加上美聯儲（FED）和其他央行的刺激措施，已大大緩解了金融狀況。

CrossBorder Capital董事總經理邁克爾·豪威爾（Michael Howell）估計，美聯儲的刺激措施3月使該指數增加了10點。但是石油的影響更大，原油期貨每下跌10%，該指數就會上漲3個點至4個點，這意味着2020年原油60%至70%的跌幅，相當於美聯儲3月份救市措施效果的兩倍。

不利的一面是，原油暴跌將收緊財務狀況：股票下跌、公司債券收益率上升、能源部門資本支出下降。汽油可能很便宜，但仍不會誘使任何人進行長途旅行。但是，貨幣和財政刺激措施已部分緩解了這種緊縮效應。

大摩指油價對美國貢獻有限

股票和信貸市場對石油暴跌的反應相對平靜，可能是因為股市此前已經大幅下跌，而美聯儲正支持包括一些垃圾債券在內的公司債務。

摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，這次石油崩盤和上次不同的是，美國成為了一個大型淨原油出口國，石油和天然氣鑽探佔年度GDP的0.5%和商業投資的4%。

摩根士丹利分析師估計，這意味着廉價石油不再對世界最大經濟體具有明顯的積極作用，實際上，石油價格下跌50%將使美國GDP下降25個基點。

但其中也有積極的影響，汽油零售價格僅下跌40%，就可以為美國人每年釋放1,250億美元的可支配收入，佔GDP的0.6%。

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