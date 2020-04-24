【持續更新】恒指跌120點　九置料上半年盈轉虧　午後瀉逾4%

國際油價反彈，惟因治療新冠肺炎藥物瑞德西韋療效令人失望，美股高位急回。且看港股﹙24日﹚今日是否仍在24000點大關拉鋸。

【14:32】中國燃氣抽升一成

中國燃氣﹙0384﹚午後升幅擴大，現報26.25元，大升10.29%。該公司稍早前宣布向董事及僱員授出近2.69億股期權，行使價每股23.8元。

【13:21】九置瀉逾4%

九置盈警，料上半年盈轉虧，股價午後瀉4.4%，報29.15元，成交額7,020萬元。

恒指現跌120點或0.5%，報23855點；國指跌31點或0.34%，報9672點。 大市成交488億元。

【12:06】石藥集團領跌

恒指中午收市跌65點或0.28%，報23911點；國指跌17點或0.18%，報9686點。大市成交額438億元。

石藥集團﹙1093﹚跌4.26%，報15.26元，成表現最差藍籌股。其他領跌股份包括︰九置﹙1997﹚挫2.63%，報29.7元；恒地﹙0012﹚挫2.08%，報30.6元；長建﹙1038﹚挫1.84%，報45.35元。

重磅股方面，滙豐控股﹙0005﹚升0.9%，報39.05元；友邦保險﹙1299﹚升0.28%，報69.85元；騰訊控股﹙0700﹚則跌0.77%，報408.4元。

康方生物﹙9926﹚今日首掛，中午收報23.8元，較16.18元招股價高47%。

【10:45】波司登飆14%

波司登﹙3998﹚飆14.2%，報2.17元，成交額1.05億元。集團公布採納新股份獎勵計劃，被內地券商形容為「史上最大力度」。

恒指跌幅收窄，現報23920點，跌56點或0.24%；國指報9699點，跌4.4點或0.05%。成交額330億元。

康方生物﹙9926﹚維持升勢，現報23.85元，較16.18元招股價高47.4%。

【09:40】 太古A領跌

恒指現跌169點或0.71%，報23807點；國指現跌57點或0.59%，報9646點。大市成交116億元。

太古A﹙0019﹚挫2%，報48.4元，成表現最差藍籌。另外，創科﹙0669﹚、港鐵﹙0066﹚及申洲﹙2313﹚及騰訊控股﹙0700﹚皆跌逾1.6%。

油價反彈，中石油﹙0857﹚、中海油﹙0883﹚ 分別升1.11%及0.47%，惟中石化﹙0386﹚挫1.58%。

康方生物﹙9926﹚現報23.95元，較16.18元招股價高48%。

【09:27】內地開市表現個別發展

上證開市報2834點，跌3點或0.13%；深成開市報10565點，升1點或0.01%；滬深300指數開市報3826點，跌3點或0.09%；創業板指數報2032點，升3點或0.15%。

亞太區股市表現，日經平均指數報19216點，跌213點或1.1%。韓國KOSPI指數報1899點，跌16點或0.86%。

【09:22】恒指低開132點

港股開市偏軟，恒指開報23844點，跌132點或0.55%；國指開報9661點，跌45點或0.44%。

焦點新股康方生物﹙9926﹚暗盤升逾47%，股份今日正式掛牌，不負眾望，開報23.5元，較16.18元招股價高45.2%，一手1000股帳賺7320元。成交額7.36億元。