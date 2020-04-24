【持續更新】恒指跌169點　康方生物首掛飆48%　油股表現各異

國際油價反彈，惟因治療新冠肺炎藥物瑞德西韋療效令人失望，美股高位急回。且看港股﹙24日﹚今日是否仍在24000點大關拉鋸。

【09:40】 太古A領跌

恒指現跌169點或0.71%，報23807點；國指現跌57點或0.59%，報9646點。大市成交116億元。

太古A﹙0019﹚挫2%，報48.4元，成表現最差藍籌。另外，創科﹙0669﹚、港鐵﹙0066﹚及申洲﹙2313﹚及騰訊控股﹙0700﹚皆跌逾1.6%。

油價反彈，中石油﹙0857﹚、中海油﹙0883﹚ 分別升1.11%及0.47%，惟中石化﹙0386﹚挫1.58%。

康方生物﹙9926﹚現報23.95元，較16.18元招股價高48%。

【09:27】內地開市表現個別發展

上證開市報2834點，跌3點或0.13%；深成開市報10565點，升1點或0.01%；滬深300指數開市報3826點，跌3點或0.09%；創業板指數報2032點，升3點或0.15%。

亞太區股市表現，日經平均指數報19216點，跌213點或1.1%。韓國KOSPI指數報1899點，跌16點或0.86%。

【09:22】恒指低開132點

港股開市偏軟，恒指開報23844點，跌132點或0.55%；國指開報9661點，跌45點或0.44%。

焦點新股康方生物﹙9926﹚暗盤升逾47%，股份今日正式掛牌，不負眾望，開報23.5元，較16.18元招股價高45.2%，一手1000股帳賺7320元。成交額7.36億元。