【持續更新】美股升幅收窄　FB谷歌拖累納指轉跌

亞太股市表現普遍偏軟，內地及日韓股市皆跌約1%，恒指收市則跌145點。國際油價企穩，紐油升近1%，每桶報16.6美元，美股三大期貨在開市前上揚。

【22:10】美股三大指數一度轉跌

美股好淡爭持，三大指數一度轉跌。Facebook跌1.5%、谷歌跌1.8%，拖累納指跑輸大市。

【21:31】道指升逾100點

美股開市向上，道指初段曾升逾200點，現收窄至約120點。納指升0.4%；標指升0.5%。

蘋果升逾1%、微軟升0.5%、Facebook回吐逾1%、谷歌跌1%、亞馬遜升0.5%。另外，Beyond Meat升近5%，報105美元。

【21:04】中興通訊首季純利跌9.6%

中興通訊（0763）公布，首季純利跌9.6%，至7.8億元（人民幣．下同）；總收入跌3%，至214.84億元。

期內，經營活動現金流跌70%，至3.7億元。主要因銷售商品、提供勞務收到的現金減少以及購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。

【21:01】夜期升175點

恒指夜期升175點，報24009點，高水178點。

【18:53】美股三大期貨上揚 道期升130點

道期升近130點或0.6%，報23464點；納指期貨升36點或0.4%，報8635點；標指期貨升17點或0.6%，報2798點。

【18:20】歐洲股市普遍下滑

歐盟領袖對振興經濟計劃存在分歧，歐洲股市中段下滑。英國富時100指數報5772點，跌54點或0.93%；德國DAX指數報10418點，跌95點或0.91%；法國CAC 40指數報4412點，跌38點或0.86%；意大利富時MIB指數報16931點，跌79點或0.47%。