【持續更新】美股回升　歐股全線向下　蘋果股價升超過2%

亞太股市表現普遍偏軟，內地及日韓股市皆跌約1%，恒指收市則跌145點。國際油價企穩，紐油升近1%，每桶報16.6美元，美股三大期貨在開市前上揚。

【02:02】道指回升

美股進入下午交易時段開始回升，道指收復失地，目前報23643.51點，升128.25點，升幅0.55%；納指報8584.70點，升89.95點，升幅1.06%；標普500指數報2819.96點，升22.16點，升幅0.79%。

【01:05】歐股普遍下跌

歐洲股市主要都以跌幅收市，英國富時指數跌1.28%，報5752.23點；德國DAX指數報10331點，跌1.67%；法國CAC指數報4393.32點，跌1.3%。

【00:02】美股三大指數接近沒起跌

道指在中午時段在昨日的收市價徘徊，目前報23493.91點，跌21.35點，跌幅0.09%；納指報8516.87點，升22.12點，升幅0.26%；標普500指數報2802.57點，升4.77點，升幅0.17%。

【22:39】iPhoneSE發售即售罄 蘋果升近2%

蘋果官網今正式開賣新款iPhone SE手機，中國官網顯示，預約交付時間延長至1至2周，另外，蘋果於京東的旗艦店售出超過14萬台，三種顏色的各個內存版本都已基本售罄。

蘋果公司升近2%，重上280美元關。

【22:10】美股三大指數一度轉跌

美股好淡爭持，三大指數一度轉跌。Facebook跌1.5%、谷歌跌1.8%，拖累納指跑輸大市。

【21:31】道指升逾100點

美股開市向上，道指初段曾升逾200點，現收窄至約120點。納指升0.4%；標指升0.5%。

蘋果升逾1%、微軟升0.5%、Facebook回吐逾1%、谷歌跌1%、亞馬遜升0.5%。另外，Beyond Meat升近5%，報105美元。

【21:04】中興通訊首季純利跌9.6%

中興通訊（0763）公布，首季純利跌9.6%，至7.8億元（人民幣．下同）；總收入跌3%，至214.84億元。

期內，經營活動現金流跌70%，至3.7億元。主要因銷售商品、提供勞務收到的現金減少以及購買商品、接受勞務支付的現金增加所致。

【21:01】夜期升175點

恒指夜期升175點，報24009點，高水178點。

【18:53】美股三大期貨上揚 道期升130點

道期升近130點或0.6%，報23464點；納指期貨升36點或0.4%，報8635點；標指期貨升17點或0.6%，報2798點。

【18:20】歐洲股市普遍下滑

歐盟領袖對振興經濟計劃存在分歧，歐洲股市中段下滑。英國富時100指數報5772點，跌54點或0.93%；德國DAX指數報10418點，跌95點或0.91%；法國CAC 40指數報4412點，跌38點或0.86%；意大利富時MIB指數報16931點，跌79點或0.47%。