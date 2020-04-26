【新冠肺炎】日本政府：經濟正迅速「惡化」　關注金融市場變動

日本政府發表4月份月度經濟報告稱，受新冠疫情擴散影響，目前日本經濟形勢迅速「惡化」，情況極為嚴峻。

報告指出，受疫情影響，日本個人消費急劇下降，生產和出口減少，企業收益急速萎縮，破產企業數量增加。報告又認為，這種極為嚴峻的形勢今後仍將持續，有必要充分關注日本及世界經濟受疫情影響進一步下滑的風險，關注金融及資本市場變動。

2020年2月28日，日本北海道知事鈴木直一在北海道政府新聞發佈會宣布進入緊急狀態。（AP）

中國商務部研究院研究員唐淳風在接受中新社記者採訪時表示，日本經濟當前確實面臨較大困境：一方面日本內需有限；另一方面，受疫情影響，國際需求萎縮以及產業鏈、供應鏈的不穩定，都給外向型的日本經濟帶來巨大沖擊。

上海對外經貿大學日本經濟中心主任陳子雷亦持類似意見。陳子雷表示，當前日本的經濟可謂「雪上加霜」。根據日本官方數據，2019年第四季度日本經濟出現明顯負增長。而進入2020年第一季度，隨着疫情的蔓延，海外遊客的鋭減對日本賓館、旅遊、餐飲和購物等服務性行業帶來了很大的衝擊。同時，外需的持續萎縮也對日本外貿出口造成擠壓。因此，今年第一季度日本經濟出現負增長基本已成定局。

陳子雷進一步指出，第二季度伊始，隨着日本進入緊急狀態，國內停工停產企業增加，中小企業倒閉和員工失業風險急劇上升。如果緊急狀態不能在5月解除，2020年第二季度日本經濟繼續出現負增長的格局幾乎難以避免。在此情形下，東京奧運延期也給日本經濟沉重一擊。

日本經濟今年料萎縮5.2%

根據國際貨幣基金組織（IMF）4月14日發佈的報告，預計日本經濟2020年可能因疫情萎縮5.2%，IMF並呼籲日本政府採取更積極的財政政策。

中國國家發改委宏觀經濟研究院處長崔成則提醒，鑑於日本嚴重的老齡化現象，人口老齡化不僅對經濟增長的負面影響很大，也更容易受疫情的衝擊。此外，不論從財政政策還是貨幣政策看，日本政府的政策操作空間，都不如七國集團（G7）的其他國家。而2019年底美國和日本簽署新的貿易協定後，美國對日本進口汽車加徵關税的利劍仍懸在空中，這些都可能使日本經濟雪上加霜。