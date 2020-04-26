內媒︰任正非回應卸任華為子公司董事　透露退休後計劃

中國華為旗下多家公司高層已出現變更，包括華為創始人任正非在內，對此現象，任正非進行了回應。

華為遭美國封殺後，任正非頻繁露面接受採訪。（Reuters）

綜合媒體4月14日消息稱，任正非卸任上海華為技術有限公司董事。此外，包括華為輪值董事長徐直軍在內的4名主要人員全部退出，新增董慶陽、陳志東為主要人員。

《證券時報》4月14日報道，天眼查數據顯示，4月10日，上海華為技術有限公司發生工商變更，華為CEO任正非退出公司董事，前華為總裁孫亞芳卸任公司法定代表人、董事長，由田興普接任。

對於華為人事變動，任正非近期給與了回應。內媒《龍雜誌》4月26日報道，任正非表示，這是清理幾十年來的一些子公司，退出去以後讓基層年輕人擔任職務，這不代表什麼信號，是正常的操作，不代表什麼。

任正非並透露了退休後的計劃，他稱自己沒什麼愛好，如果有一天退休了就喝茶，「沒啥事兒就多喝兩杯。上班就喝咖啡吸收宇宙能量，喝茶就消遣消遣。」

天眼查數據顯示，上海華為技術有限公司成立於2001年1月，註冊資本2億元人民幣（1元人民幣約合0.142美元），公司經營範圍包括軟件開發，通信技術領域內的技術服務等，由華為技術有限公司全資控股。

值得一提的是，自2019年末以來，華為旗下多家公司高層出現變更。

2019年11月22日，北京華為數字技術有限公司發生工商變更，孫亞芳、任正非、徐文偉、郭平等退出；田興普接任法定代表人、董事長。

推薦閲讀：