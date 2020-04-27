美國失業率攀升　料破產潮將來襲

美國政府對小企業的數十億美元的新型冠狀肺炎病毒援助計劃，可能無法阻止他們當中的許多人最終進入破產法庭。

據《新浪網》日報道，根據《美國破產法》第11章（Chapter 11）申請破產的企業數量3月份大幅增加，與陷入困境的公司打交道的律師發現，有迹象表明，更多的企業主正在考慮破產的可能性。

2020年4月22日，數百人在馬薩諸塞州切爾西的救世軍中心排隊購買食品。（AP）

由於政府試圖阻止病毒傳播，一些公司被迫關閉或縮減業務，這些公司的債務不斷增加，恢復正常運營的前景也不明朗。即使是那些接受緊急貸款和補助金的企業主也不確定援助是否足夠。

最脆弱的公司包括數千家關閉的餐館和零售商，其中許多是一個多月前關閉的。一些餐館通過提供外賣和送貨的餐食，設法帶來了一點收入，但即使是他們也在經濟上舉步維艱。小型獨立零售商，包括那些擁有在線商店的零售商，同樣面臨風險；服裝零售商還面臨着冬季庫存的問題，隨着春季和夏季的臨近，他們不太可能出售這些庫存。

獨立石油公司的收入也因能源價格暴跌而受到重創，其他公司在病毒襲擊前就已經揹負了高額債務。

根據美國破產協會（American Bankruptcy Institute）的數據，3月申請破產保護的數量按年增加18%，與2月份20%的降幅相比出現了戲劇性的變化。該協會為律師及其他參與破產程序的專業人士而設。這些數據沒有按公司規模分列，但考慮到絕大多數公司都是中小型企業，這的確表明小型企業正在苦苦掙扎。

沒有辦法預測有多少公司會申請破產。根據聯邦法院系統彙編的統計數據，從2008年到2010年，大衰退及其餘波期間，共有超過16萬份破產申請。這些數字並不是按公司規模劃分的。大多數是為了清算。儘管一些公司進行了債務重組，並按照破產法第11章繼續運營。

新法案生效讓更多企業申請破產保護

但2020年2月生效的《小企業重組法》（Small Business Act）可能會鼓勵更多公司申請破產保護。該法律的目的是讓所有者保留自己的所有權，而不是將公司拱手讓給債權人；這通常是在第11章中發生的情況。

紐約布魯克林法學院（Brooklyn law School）教授詹格（Edward Janger）說，破產法還簡化了重組程序，這樣公司就不會被律師費拖垮。

破產事務律師戴維·斯萬德（David Wander）說，企業主將尋求貸款人和供應商的寬大處理，以避免破產。但紐約大衛杜夫（Davidoff Hutcher & Citron）律師事務所合夥人斯萬德說，由於病毒爆發，很多公司的財務問題超出了他們的控制範圍，他們將根據破產法第11章申請破產保護。

斯萬德表示，破產潮將在未來幾個月發生，而且還將持續下去。