【持續更新】日央行實施無限買債　日股全日升逾500點

港股今日﹙27日﹚開市揚近200點，重上24000點水平，市場關注能否延續反彈勢頭。

【15:27】內地股市高收 滬深重上3800點

內地股市高收，上證收市報2815點，升6點或0.3%，深成收市報10452點，升28點或0.3%，滬深300收市報3822點，升25點或0.7%，創業板收市報2018點，升14點或0.7%。

【14:39】日股高收升逾500點

亞太區股市普遍高收，日股收市報19783點，升521點或2.7%，澳洲ASX 200指數5321點，升78點或1.5%，台灣加權指數收市報10567點，升219點或2.1%，南韓KOSPI指數最新燮1922點，升33點或1.8%。

【13:58】美三大指數期貨揚逾1%

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升285點或1.2%，最新報23943點，標普期貨最新報2860點，升30點或1.1%，納指期貨最新報8887點，升118點或1.4%。

【13:45】恒指午後升幅擴大

港股在午後升幅擴大，恒指最新報24288點，升457點；國指最新報9883點，升227點。

【12:16】內地創業板半日升1.4%

內地股市半日高收，上證中午收市報2828點，升19點或0.7%，深成中午收市報10512點，升88點或0.9%，滬深300中午收市報3837點，升40點或1.1%，創業板中午收市報2032點，升28點或1.4%。

【12:14】日央行擴大放水 日股升逾400點

日本央行宣布擴大購買商業票據及企業債計劃，刺激日本股市升幅擴大，最新報19698點，升436點或2.3%。

亞太區內其他股市方面，澳洲ASX 200指數最新報5311點，升68點或1.3%，台灣加權指數最新報10547點，升200點或1.9%，南韓KOSPI指數最新報1921點，升32點或1.7%。

【12:10】恒指半日升近400點

恒指半日升幅曾超過400點，中午收市報24221點，升390點；國指中午收市報9854點，升198點，成交額為426.7億元。

銀行股今早表現理想，滙控（0005）升1.3%，中午收市報39.25元，渣打（2888）中午收市報37.05元，升1%，中銀（2388）升0.6%，中午收市報23.65元。

內銀股亦上揚，中行（3988）升2.1%，中午收市報2.92元，建行（0939）升2.8%，中午收市報6.18元，工行（1398）升2.2%，中午收市報5.17元。

科技股方面，騰訊（0700）升1.7%，中午收市報413.2元，阿里（9988）重上200元，中午收市報200.6元，美團（3690）升1.2%，中午收市報100.4元，小米（1810）升1.4%，中午收市報10.14元。

油價回落，惟油股上揚，中海油（0883）升0.2%，中午收市報8.53元。至於原油交易所買賣基金（ETF），中午收市報1.83元，跌4.7%。

收租股方面，九倉置業（1997）升3.6%，中午收市報30.5元，希慎（0014）升25.45元，領展（0823）中午收市報67.2元，升1.1%。

【11:19】 紫金挫6%

金價大升，惟金礦股表現亦取決公司營運表現。紫金礦業 （2899） 股價挫6%，報3.27元，成交額2.72億元。公司指，巴布亞新幾內亞政府決定不批准其合資公司持有的波格拉金礦特別採礦權延期申請。

【10:38】九置反彈逾3%

九倉置業（1997）上周盈警後急瀉，惟今日抽升，現報30.4元，升3.2%，成交額3,360萬元。

【09:54】三星原油期跌4.7%

原油價格下跌，拖累原油ETF表現，三星原油期（3175）跌4.7%，最新報1.83元；FGX原油（3097）跌3.5%，最新報1.66元。

【09:51】油價跌勢再現 紐油瀉逾8%

油價再度下跌，6月紐約期油每桶最新報15.51美元，跌1.43美元或8.4%；布蘭特期油每桶最新報21.02美元，跌0.42美元或2%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,741.4美元，升5.8美元或0.3%；現貨金最新報1,722.32美元，跌7.28美元，跌0.42%。

【09:45】恒指升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大，重上24100點，最新報24142點，升311點；國指最新報9793點，升136點。

【09:42】綠城大溢價配股 早段升逾1成

綠城中國（3900）公布向上海掛牌的新湖中寶（上海﹕600208）配股3.23億股，每股配售價為9.5元，較上周五收市價為36%溢價，配售股份佔公司擴大後已發行股本的12.95%。受到此消息帶動，今早曾高見8.23元，最新報7.89元，升12.6%。

其他內房股方面，龍湖（0960）升0.3%，世茂（0813）升1.2%，恒大（3333）升2.3%。

【09:31】內地股市高開 上證企穩2800點

內地股市高開，上證高開3點或0.1%，最新報2812點，深成高開25點或0.3%，滬深300高開11點或0.3%，最新報3808點，創業板最新報2011點，高開7點或0.4%。

【09:25】港股重上24000關

港股開市造好，恒指升199或0.84%，報24030點；國指升94點或0.97%，報9750點。

大家樂﹙0341﹚盈警，料全年少賺85%至90%，股價開報14.34元，挫2.84%。