【持續更新】港股升幅擴大至逾300點　紐油瀉逾8%

港股今日﹙27日﹚開市揚近200點，重上24000點水平，市場關注能否延續反彈勢頭。

【09:54】三星原油期跌4.7%

原油價格下跌，拖累原油ETF表現，三星原油期（3175）跌4.7%，最新報1.83元；FGX原油（3097）跌3.5%，最新報1.66元。

【09:51】油價跌勢再現 紐油瀉逾8%

油價再度下跌，6月紐約期油每桶最新報15.51美元，跌1.43美元或8.4%；布蘭特期油每桶最新報21.02美元，跌0.42美元或2%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,741.4美元，升5.8美元或0.3%；現貨金最新報1,722.32美元，跌7.28美元，跌0.42%。

【09:45】恒指升幅擴大至逾300點

恒指升幅擴大，重上24100點，最新報24142點，升311點；國指最新報9793點，升136點。

【09:42】綠城大溢價配股 早段升逾1成

綠城中國（3900）公布向上海掛牌的新湖中寶（上海﹕600208）配股3.23億股，每股配售價為9.5元，較上周五收市價為36%溢價，配售股份佔公司擴大後已發行股本的12.95%。受到此消息帶動，今早曾高見8.23元，最新報7.89元，升12.6%。

其他內房股方面，龍湖（0960）升0.3%，世茂（0813）升1.2%，恒大（3333）升2.3%。

【09:31】內地股市高開 上證企穩2800點

內地股市高開，上證高開3點或0.1%，最新報2812點，深成高開25點或0.3%，滬深300高開11點或0.3%，最新報3808點，創業板最新報2011點，高開7點或0.4%。

【09:25】港股重上24000關

港股開市造好，恒指升199或0.84%，報24030點；國指升94點或0.97%，報9750點。

大家樂﹙0341﹚盈警，料全年少賺85%至90%，股價開報14.34元，挫2.84%。