空中巴士CEO發員工　警告若不採取行動　公司將岌岌可危

歐洲飛機製造商空中巴士警告，若不採取行動，公司將岌岌可危。於上周五（24日）向員工發信，並對新冠病毒危機影響進行了悲觀評估，指出需為潛在的更深層次的裁員做好準備，並警告說，如果不立即採取行動，公司生存將岌岌可危。

公司行政總裁Guillaume Faury在致員工信中表示，公司正「以前所未有的速度消耗現金」，而最近三分之一或更多的生產速率下降還不是最壞的情況，將繼續進行評估。

空客警告員工為大規模裁員做準備。（Getty）

公司即將公布第一季度的業績，這正值新冠肺炎大流行病導致航空旅行需求暴跌，全球飛機交付自3月中旬以來幾乎已全部暫停之際。

他又指出公司已開始實施政府協助的休假計劃，從法國的3,000名員工開始，「但我們現在可能需要計劃採取更深遠的措施。」

他稱，如果公司現在不採取行動，空客的生存就會出現問題。

業內人士表示，一項新的重組將類似於該公司在2007年實施的「Power8」重組計劃，預計將在夏季啟動1萬人的裁員。不過他表示，該公司已經在探索「所有選擇」，同時等待需求的明確。

在疫情影響下，北歐航空、奧地利航空、布魯塞爾航空等多家歐洲航空公司已宣布全部或大規模暫停航班。英國Flybe航空已於3月5日宣布破產，成為疫情衝擊下歐洲首家倒下的航空公司。

為應對航空業面臨的困境，一些國家已經出台針對航空業的救助措施。意大利航空公司已經被政府列為新冠疫情下國家整體經濟救助計劃的一部分，將被收歸國有。瑞典和丹麥政府同樣出手「輸血」，此前已宣布為北歐航空公司提供總額3億美元貸款擔保。這家企業由瑞典、丹麥和挪威三國的航空公司組成。