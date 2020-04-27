中國規模以上工業企業利潤　首季按年跌36.7%

北京時間4月27日，中國國家統計局公布的最新數據顯示，中國1月至3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額7,814.5億元人民幣，按年下降36.7%，降幅比1月至2月份收窄1.6個百分點。

1月至3月份，中國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額2,226.7億元（人民幣‧下同），按年下降45.5%；股份制企業實現利潤總額5,970.4億元，下降33.0%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1,671.5億元，下降46.9%；私營企業實現利潤總額2,344.8億元，下降29.5%。

中國3月份工業企業利潤降幅收窄。（新華社）

1月至3月份，中國採礦業實現利潤總額881.4億元，按年下降27.5%；製造業實現利潤總額6,079.6億元，下降38.9%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額853.5億元，下降28.6%。

1月至3月份，中國在41個工業大類行業中，2個行業利潤總額按年增加，39個行業減少。主要行業利潤情況如下：煙草製品業利潤總額按年增長28.5%，農副食品加工業增長11.2%，汽車製造業下降80.2%，化學原料和化學制品製造業下降56.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降55.7%，電氣機械和器材製造業下降47.0%，通用設備製造業下降39.9%，紡織業下降38.8%，專用設備製造業下降34.7%，非金屬礦物製品業下降34.0%，電力、熱力生產和供應業下降30.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降30.2%，煤炭開採和洗選業下降29.9%，石油和天然氣開採業下降20.1%，計算機、通信和其他電子設備製造業下降12%，石油、煤炭及其他燃料加工業由上年同期盈利轉為虧損。

1月至3月份，中國全國規模以上工業企業實現營業收入19.86萬億元，按年下降15.1%；發生營業成本16.83萬億元，下降14.6%；營業收入利潤率為3.94%，按年降低1.34個百分點。

總負債增逾5%

3月末，規模以上工業企業資產總計116.57萬億元，按年增長6.2%；負債合計66萬億元，增長5.4%；所有者權益合計50.57萬億元，增長7.3%；資產負債率為56.6%，按年降低0.4個百分點。

3月份，規模以上工業企業實現利潤總額3,706.6億元，按年下降34.9%。

中國國家統計局工業司副司長張衛華分析， 3月份工業企業利潤呈現出四方面積極變化。

一是多數行業利潤有所改善。3月份，41個工業大類行業中，28個行業利潤增速比1月至2月份加快或降幅收窄，其中8個行業利潤實現增長，比1月至2月份增加4個。主要行業中，電子、酒飲料茶製造業利潤增速由負轉正，由1月至2月份分別下降87、21.9%，轉為分別增長19.5%、7.5%；煤炭開採、電氣機械、化工行業利潤分別下降7.6%、28.6%和45.3%，降幅比1月至2月份分別收窄38.0、39.6和21.1個百分點。

二是先進製造業利潤改善比較明顯。3月份，製造業利潤按年下降34.6%，降幅比1月至2月份收窄8.1個百分點。高技術製造業利潤實現增長，按年增長0.5%，1月至2月份為下降37.1%；戰略性新興產業利潤下降9.1%，降幅收窄30.7個百分點。

生活必需品行業利潤改善

三是生活必需品行業利潤大幅改善。3月份，農副食品加工行業利潤按年增長28.7%，增速比1月至2月份加快26.5個百分點；食品製造業利潤下降16.4%，降幅收窄17.1個百分點。在此帶動下，3月份消費品製造業利潤下降8.7%，降幅收窄7.8個百分點

四是私營、小型、外資企業利潤降幅不同程度收窄。3月份，私營企業利潤按年下降20.1%，降幅比1月至2月份收窄16.5個百分點；小型企業利潤下降17.0%，降幅收窄23.7個百分點；外商及港澳台商投資企業利潤下降38.9%，降幅收窄14.7個百分點。

張衛華表示，同時應當看到，雖然3月份規模以上工業企業利潤狀況有所改善，但受市場需求尚未完全恢復、企業產品庫存上升較多、工業品價格持續回落、成本壓力依然較大等多重因素影響，工業企業利潤降幅仍然較大，盈利形勢仍不容樂觀。