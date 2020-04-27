亞洲發展中國家美元債總額保持不變　惟內房及工業企業受關注

法國巴黎銀行（BNP Paribas）發表報告指，亞洲發展中國家的美元債務在過去的2至3年並沒出現大變化。亞洲區看來不存在與美元債務相關的系統性風險，但仍有一些問題值得關注。

法國巴黎銀行表示，在美元嚴重短缺期間，亞洲貨幣貶值而美元則升值，這加重了發行美元債務的公司債務負擔。這些公司主要是香港上市的中國公司，馬來西亞公司和台灣科技公司佔一小部分。當中以房地產、工業和非必需消費品情況最為突出，分別佔12間、11間和11間。

但法國巴黎銀行認為整體情況並不令人擔憂。研究指出，若美元升值10%，企業會因債務和利息增加而導致他們在2020年度的盈利下降2%。儘管如此，有些公司同時亦有美元收入，可部分抵消負面影響。

報告稱，過去7至8年中，當美國以外的美元債務急劇膨脹時，新興市場經常出現美元短缺的情況。過去10年中，全球（即美國境外）的美元債務已從6萬億美元翻倍至12萬億美元，其中新興市場的美元債規模更從1.7萬億美元增逾倍至3.8萬億美元。

亞洲發展中國家的美元債務保持不變

亞洲發展中國家的美元債務規模在過去的2至3年幾乎保持不變，約為1.4萬億美元。同時，歐洲發展中國家的美元債務則由過去三年的5,000億美元減少至約4,000億美元。相反，非洲及中東的發展中國家，其美元債則由7,000億增至9,500億美元；而拉丁美發展中國家亦由約9,000億增至1.02萬億美元。

報告亦稱，亞太區看來並不存在與美元債務相關的系統性風險。相對於本身的美元債務，主要經濟體持有可觀的美元儲備，例如中國的美元儲備對美元債比例為229%、印度為110%、台灣為245%及泰國為200%。至於馬來西亞和印尼似乎存在美元短缺，這在一定程度上反映了兩國貨幣自年初以來下跌的表現。