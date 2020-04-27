【持續更新】美股三大指數續升　道指漲100點　油價失13美元

西班牙及意大利放寬部份封城措施，加上日本央行宣布實施無限量買債，帶動日本股市勁升逾500點。亞太區股市普遍上揚，歐洲股市早段亦承接升勢造好。

【21:30】道指升逾100點

美股開市向上，道指初段曾升逾100點；納指升近1%；標指升0.7%。

蘋果跌逾0.4%、微軟升1%、Facebook升逾1%、谷歌升0.9%、亞馬遜升0.9%。另外，熱炒股份Beyond Meat升2.7%，報111.8美元；Zoom繼續回吐，跌0.6%，報157.5美元。

6月WTI期油急瀉逾兩成，西方石油插4.3%；埃克森美孚跌1.4%。

【16:34】美三大指數期貨上揚

美三大指數期貨上揚，道指期貨升168點或0.7%，最新報23826點，標普期貨升17點或0.6%，最新報2847點，納指期貨升82點或0.9%，最新報8851點。

歐洲股市早段普遍造好，英國富時指數最新報5839點，升87點或1.5%，德國DAX指數最新報10556點，升220點或2.1%，法國CAC指數最新報4476點，升83點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升124點或1.9%，意大利MIB指數最新報17238點，升379 點或2.3%。