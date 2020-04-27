【持續更新】道指期貨升幅擴大至逾200點　歐洲三大指數上揚

西班牙及意大利放寬部份封城措施，加上日本央行宣布實施無限量買債，帶動日本股市勁升逾500點。亞太區股市普遍上揚，歐洲股市早段亦承接升勢造好。

【20:07】美三大指數維持升勢

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升23866點，升208點或0.9%，標普期貨升24點或0.9%，最新報2854點，納指期貨升104點或1.2%，最新報8873點。

【20:04】歐股升勢持續 德股升2.6%

歐洲股市升勢持續，英國富時指數最新報5845點，升92點或1.6%，德國DAX指數最新報10608點，升272點或2.6%，法國CAC指數最新報4477點，升83點或1.9%，意大利MIB指數最新報17284點，升425點或2.5%，西班牙IBEX指數最新報6735點，升121點或1.8%。

【16:34】美三大指數期貨上揚

美三大指數期貨上揚，道指期貨升168點或0.7%，最新報23826點，標普期貨升17點或0.6%，最新報2847點，納指期貨升82點或0.9%，最新報8851點。

歐洲股市早段普遍造好，英國富時指數最新報5839點，升87點或1.5%，德國DAX指數最新報10556點，升220點或2.1%，法國CAC指數最新報4476點，升83點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6738點，升124點或1.9%，意大利MIB指數最新報17238點，升379 點或2.3%。