美油跌近14%破15美元　高盛稱儲油空間4周內耗盡

美油期貨今日再度大跌，最新報每桶14.62美元，跌13.7%。布倫特原油期貨每桶報23.4美元，跌5.6%。高盛稱，全球儲油將在4周內耗盡。

2020年全球石油需求或因新冠肺炎（COVID-19）減少10萬桶/日。（Reuters）

《財聯社》報道，OPEC公布最新月報顯示，預計2020年全年全球原油需求同比下降690萬桶/日，原油需求將降至30年來的最低水平。

不僅原油需求斷崖式下滑，而且全球的原油存儲空間所剩不多。存儲需求是全球能源供應鏈中不可少的環節，目前處於多年來的最高水平。

中東的儲油能力不容樂觀，全球最大的產油國美國，戰略原油儲備基地也即將告罄。

據悉，美國能源部下屬的戰略原油儲備基地的儲油空間最多能存放約7億1,350萬桶原油，目前已儲備了約6.4億桶原油。

尚餘14億桶儲存空間

標普（Standard & Poor's）分析估計，全球原油等能源的剩餘儲存能力為14億桶，其中陸地剩餘儲存能力約為10億桶，海上剩餘儲存能力約為4億桶。即便在考慮OPEC充分減產的情況下，這些儲存空間也將會在2個月至3個月內被用盡。

儘管油價跌至歷史性負值的糟糕時刻已經過去了，但高盛首席商品策略師傑弗裏·柯里（Jeffrey Currie）預計，「油價大屠殺」可能再現，但好消息是市場正在走向平衡。

柯里表示，「商品是現貨資產，而不是預期資產，因此必須搞清楚供需關係，目前仍然是供求不平衡的局面。」他預計，由於石油供應遠遠大於需求，預計市場將在3周至4周耗盡儲油空間，直至供應最終等同於需求。由於原油無處被儲存，因此油價暴跌的場面可能還會再現。