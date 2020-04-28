經濟或需四年才恢復　全球產值縮水萬億美元還是太樂觀？

Guggenheim Investments首席投資官Scott Minerd認為，全球經濟可能需要四年時間才能恢復到新型冠狀肺炎病毒大流行引發全球危機之前的活動水平。

《彭博》周一（27日）報道，Scott Minerd發表於4月26日的報告認為，GDP將在第三季度以V型加速恢復到疫情之前的水平是不現實的。

有分析認為，美國三季度GDP難以V型復甦。（AP）

Scott Minerd說，儘管政府盡其所能為受病毒影響的企業和個人提供幫助，但這種幫助很可能「不夠，且方向錯誤，並充滿意想不到的後果。」在過去五周，美國新申請失業救濟的2,600萬人中，即使經濟完全解封，也不會立即恢復工作。

基於經濟下半年開始復甦的假設，彭博經濟研究預計2020年全球經濟將因新冠疫情而萎縮4%。

經濟現已進入速度和嚴重程度空前的下行通道，大多數發達經濟體正面臨大蕭條以來的最慘境遇。相對於年初的預期，這一產值縮水的代價將超過6萬億美元。」

如此大的產值縮水還是「基於對疫情和經濟復甦的樂觀預期得出的結論」，由此可見世界各國決策者在努力減小疫情衝擊方面所面臨挑戰是多麼艱鉅。按照這樣的情境預期，美國經濟2020年將萎縮6.4%，歐元區GDP將萎縮8.1%，日本產值將萎縮4%。

放鬆防疫措施經濟萎縮幅度增

報道稱，下行風險非常大。隨着各國政府相繼採取行動放鬆全國範圍內的防疫封鎖措施，或將出現的第二波疫情有可能使全球經濟縮水幅度擴大到5.6%。如果刺激不力，縮水幅度更是可能高達7.2%。

但是經濟學家表示，與1997年的亞洲危機和2009年的全球衰退不同的是，當前這波衝擊不是由經濟基本面和金融失衡引起的。那也就意味着各國若能動用充分刺激措施彌補產值的損失，經濟仍有望出現快速復甦。各國政府在刺激上應當採取一種寧濫勿缺的態度，因為若是做得不夠的話，到頭來代價還會更大。