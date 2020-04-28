【持續更新】恒指升295點　企穩24500點

港股昨日大升，企於24000點樓上，今日期指結算，又遇上重磅股滙控﹙0005﹚公布首季業績，大市表現成焦點。

【16:23】恒指全日升近300點

恒指收市報24575點，升295點；國指收市報9983點，108點，成交額861.1億元。

【15:50】內地股市走勢個別

內地股市今日走勢個別，上證收市報2810點，跌5點或0.2%，深成最新報10501點，升48點或0.5%，滬深3849點，升26點或0.7%，創業板最新報2030點，升12點或0.6%。

【14:44】恒指升幅擴大至近250點

恒指升幅最大，最新報24528點，升248點；國指最新報9972點，升97點。

滙控（0005）升0.8%，最新報39.8元；恒生（0011）重拾升勢，最新報135元，升0.7%。

【14:40】日股全日跌12點

亞太區股市走勢個別，日股收市報19771點，跌12點或0.1%，澳洲ASX 200指數收市報5313點，跌8點或0.2%，台灣加權指數最新報10616點，升48點或0.5%，南韓KOSPI指數最新報1934點，升11點或0.6%。

【13:05】恒指午後升幅收窄至85點

恒指午後升幅收窄，最新報24365點，升85點；國指最新報9927點，升51點。

【13:02】恒生削派息 午後升幅已消散

滙控（0005）首季列賬基準稅前溢利減少48%至32億美元，午後股價轉跌，最新報39.35元，跌0.4%；旗下恒生（0011）削減第一次中期息至1.1元，午後升幅收窄，最新報134元，無升跌。

【12:02】恒指半日升186點

恒指中午收市報24466點，升186點；國指中午收市報9952點，升76點，成交額為439億元。

已於中午公布季績的滙控（0005），重上40元，中午收市報40.2元，升1.8%，恒生（0011）中午收市報135.4元，升1%，將於明日公布首季季績的渣打（2888），中午收市報37.1元，升0.3%，中銀（2388）升0.4%，中午收市報23.7元。

科技股方面，騰訊（0700）升0.5%，中午收市報415.2元，阿里（9988）失守200元，中午收市報198.3元，收市報1.1%，小米（1810）升0.4%，中午收市報10.12元，美團（3690）升1.6%，中午收市報101.7元。

物管股方面，今早宣布發行可換股債券的碧桂園服務（6098），半日跌2.9%，中午收市報34.7元，綠城服務（2869）升1.4%，中午收市報9.86元，中海物業（2669）升1.2%，中午收市報8.49元。

新世界（0017）昨晚宣布4合1，半日無升跌，報9.02元，其他地產股方面，新地（0016）升0.4%，中午收市報105.6元。

昨晚宣布關注56間內地以外亞洲分店的思捷（0330），中午收市報0.83元，升10.7%。

【11:40】內地股市今早走勢反覆

內地股市今早走勢反覆，上證中午收市報2818點，升2點或0.1%，深成中午收市報10534點，升82點或0.8%，滬深300中午收市報3855點，升32點或0.8%，創業板中午收市報2044點，升26點或1.3%。

【11:23】九毛九升逾5% 高見9.9元

九毛九（9922）今早升逾5%，高見9.9元，成交額約7,000萬元，超昨日全日成交。日前，有內地券商發表報告指，海底撈（6862）及九毛九等頭部品牌客流量恢復情況良好，平日和周末均需排隊。

【11:05】恒指轉升94點

恒指再度上揚，最新報24375點，升94點；國指最新報9902點，升26點。

【11:04】6月紐油挫逾15%

國際油價持續向下，6月紐約期油每桶最新報10.8美元，跌15.5%；布蘭特期油每桶最新報19.11美元，跌4.4%。

至於持倉為9月到期紐約期油的三星原油期（3175），最新報1.74元，跌2.2%。

金價回軟，紐約期金每盎司最新報1,717.7美元，跌0.35%；現貨金每盎司最新報1,702.78美元，跌0.65%。

【10:16】恒指掉頭向下

恒指掉頭向下，最新報24256點，跌24點；國指最新報9862點，跌13點。

將於今午公布季績的滙控（0005），最新報39.8元，升0.8%。

【10:13】亞太區股市走勢疲弱

亞太區股市今早表現疲弱，日本股市最新報19636點，跌147點或0.7%，澳洲ASX 200指數最新報5322點，升1點或0.02%，台灣加權指數最新報10567點，升不足1點或0.01%，南韓KOSPI指數最新報1918點，跌4點或0.2%。

【10:08】騰訊派員入主 閱文漲15%

閱文高層大執位，騰訊系員工入主，刺激公司股價抽升，最新報36.75元，漲15%，成交額2.13億元。

公司證實，吳文輝等創始管理層辭任，即日委任程武接任首席執行官、侯曉楠接任總裁，兩人均來自騰訊﹙0700﹚。

【10:05】碧桂園服務曾挫半成

碧桂園服務﹙6098﹚發近39億元可換股債券，股價今早一度下跌半成，最新報34.9元，跌2.4%，成交額1.8億元。

該批可換股債初始轉換價為每股39.68元，較現價溢價近14%。

【09:35】閱文高層人事變動 彈升8.5%

閱文（0772）吳文輝等創始管理層榮退，由騰訊（0700）程武接任CEO，受此消息刺激，今早曾高見35.5元，最新報34.65元，升8.5%，成交額為6,392.3萬元。

【09:32】思捷早段升近15%

思捷（0330）昨日宣布關閉內地以外的56間亞洲區分店，今早股價反而彈升，最新報0.86元，升14.7%，成交額為100萬元。

【09:22】恒指高開120點

恒指開市升120點或0.5%，報24401點；國指升31點或0.32%，報9907點。

滙控今日公布季績，開報40.1元，升1.51%，重上40元大關；至於宣布股份4合1的新世界﹙0017﹚則偏軟，跌0.44%，報8.98元。