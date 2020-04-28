傳俄國韃靼石油存儲空間不足　提早減產　日產量降至48萬桶

石油輸出國組織（OPEC）和以俄羅斯為首的其他產油大國組成的OPEC+，本月同意將5月和6月的產量每日削減970萬桶，以支撐石油市場。

OPEC+在減產協議5月生效前，俄羅斯石油生產商韃靼石油（Tatneft）據報已因儲能已耗盡及歐洲需求疲弱的關係，己於本月減產約五分一。

OPEC+早前同意每日聯合減產近1,000萬桶，而莫斯科政府已下令各石油公司從5月1日起減產五分一。

但《路透》引述消息人士指出，由於中型生產商韃靼石油主要供應歐洲市場，隨著需求已大幅下降，其供應的市場有別俄羅斯其他生產商，故已先行削減產量。

韃靼石油日均產量60萬桶

根據俄羅斯能源部初步數據顯示，4月韃靼石油產量已跌到本世紀初以來的最低水平，約每日6.5萬噸或48萬桶。據韃靼石油內部人士稱，正在對需求做出反應。從現在開始，公司將繼續維持目前的產量，4月減產是由於存儲空間不足。

韃靼石油在俄羅斯中部的韃靼斯坦運營，當地在1970年代成為俄羅斯的主要石油省，日產200萬桶石油，成為前蘇聯與美國進行軍備競賽的資金來源。而過去幾年，韃靼石油平均每年生產2,900萬噸石油，約為每日60萬桶。

盧克石油5月日削產量30萬桶

除了韃靼石油外盧克石油（Lukoil）亦減產。該公司投資者關係Alexander Palivoda主管指，俄羅斯將把5月石油日產量從2-3月的每日1,040萬桶，削減19%，至每日850萬桶。

Alexander Palivoda又稱，與2月相比，公司將在5月份削減俄羅斯每日石油產量約30萬桶，但俄羅斯的減產配額不會影響盧克石油在其他國家的活動。