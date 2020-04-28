【新冠肺炎】疫情料引發美國企業違約破產潮

居家令和商業停擺讓美國經濟普遍陷入恐慌，許多企業面臨違約和破產困境。這讓長期默默無聞的重組專家迅速成為華爾街上最炙手可熱的人物。

《華爾街日報》4月28日報道，新冠肺炎把其中很多公司逼到了危險的邊緣。一大批石油公司已尋求破產保護，J.C. Penney Co. 和Neiman Marcus Group Inc.預計也將很快提交破產保護申請。

而危機前表現平穩的行業，比如汽車、旅行和休閒產業，甚至是醫療保健行業，也可能很快面臨類似的壓力。

4月14日，在美國紐約，一名女子從為抗擊疫情加油的海報旁經過。(新華社)

標普料選擇性違約個案將大增

標普全球評級數據顯示，在截至4月17日的12個月，總計已有641億美元的美國公司債被下調至「選擇性違約」 （至少有一筆債務發生違約）。這一數字雖然只比1月底略有上升，但即將大幅度惡化。

標普全球評級給出的最壞假設是，未來幾個月被降級至「選擇性違約」的美國公司債規模可能會超過金融危機最嚴重時期達到的約3,400億美元。即便在不那麼悲觀的假設情境下，降至「選擇性違約」的債券規模也可能接近21世紀初互聯網泡沫破裂後達到的水平。

各行各業的企業都在設法避免痛苦的資本結構和業務重組，甚至違約和破產。許多企業支取了信貸額度並削減了成本，有些則向公開市場投資者或私募股權公司配售了新股或發行了債券，比如嘉年華、Expedia Group Inc.、Airbnb 等。

Houlihan Lokey的William "Tuck" Hardie說：「違約肯定會增多，重組也會增多。問題在於：這是一座兩千英尺高的山呢，還是珠穆朗瑪峰呢？」華利安是重組領域的頂級銀行之一。

根據高盛的一份分析，從3月初到4月9日，美國企業從循環信貸額度中提取了約2,300億美元。其中17%流向汽車行業的公司，佔比最高，此外約15%流向了零售商，10%流向了旅遊和休閒行業的企業。

遭受重創的企業除了動用信用額度之外，還增添了新的債務。實際上，這種做法讓一些公司陷入了困境。4月早些時候，嘉年華以郵輪等資產作為抵押品發行了總額約40億美元的優先抵押債券。一位熟悉該公司資本結構的知情人士說，在這些資產被凍結的情況下，假如嘉年華需要籌集更多現金，將難以再次從債券市場融資。

對於私募支持的公司而言，沒有或幾乎沒有收入就更痛苦。私募公司收購這些企業一般是用大量槓桿加上相對較少的股權來完成的。標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)的槓桿交易評論及數據(LCD)顯示，2019年為新收購交易提供資金的貸款規模與利息﹑税項﹑折舊﹑攤銷前收益(EBITDA)之比平均為5.93倍，是2007年這一指標達到6.23倍以來的最高倍數。

對於這些公司有利的一面是，在去年發放的槓桿貸款中，有85%為「低門檻」(covenant lite)貸款，這給借款人提供了更多騰挪空間。

另一個有利因素是，根據另類投資管理公司Hamilton Lane Inc.的數據，現在還有大約2萬億美元的閒置資本可以投入到私募市場中來。不過其中很大一部分掌握在大公司手中，對於前景岌岌可危的公司來說，他們的命運將取決於他們的持有者是否願意注入更多資本。

投行PJT Partners的重組主管Steve Zelin表示，現在面臨困境的遠不止私募領域的企業。Zelin說：「如果你現在沒有任何收入，那麼在這場危機前你是五倍還是兩倍槓桿率都無關緊要了。」

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