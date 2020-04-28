【持續更新】美股三大指數倒跌　FAANG全線翻紅　恒指夜期跟瀉

亞太區股市今日相對平靜，反而歐洲股市續受到當地逐步放寬封城限制，保持升勢。

【22:59】三大指數倒跌 恒指夜期跟瀉

美國三大指數由升轉跌，道指挫60點或0.2%，最新報24090點；標普最新報2868點，跌9點或0.3%；納指期貨最新報8635點，跌95點或1%。

港股今日期指結算，5月夜期早段曾升近200點，最新倒跌60點，報24515點，低水61點，成交1.48萬張。

【22:50】納指跌幅擴大 FAANG全線倒跌

納指跌幅擴至0.7%，最新報8670點。FAANG齊挫，Amazon跌2%；Apple挫0.5%；Netflix挫3.43%；Facebook跌1.1%；Google今日收市後公布首季業績，盤中挫逾1%。

【22:40】白宮經濟顧問委員會主席：首季GDP料見負值

美國明日公布首季GDP，白宮經濟顧問委員會主席哈塞特指，明天公布的GDP數據很可能是負值，市場應該為即將到來的大量負面數據做好準備，但預期將有一份「非常審慎」的第四階段刺激法案，或為下半年帶來強勁的經濟增長。他坦言，雖然美國的債務水平令人擔憂，但似乎在危機期間解決這問題或不太合適。

【22:25】納指轉紅倒跌 一度失守8700點

納斯達克指數率先倒跌，最多跌0.47%，低見8688.29點，最新報8700點。道指最新升190點或0.8%；標指升15點或0.5%，未能企穩2900點。

Tesla跌幅擴大，最新報772元，跌3.3%。

【21:50】USO 3月已虧近12億美元

原油ETF美國原油基金（USO）3月虧損11.9億美元。此前USO公布，在近日逐步出售6月期油合約，並增加7月以後的期油合約。6月WTI原油期貨最新由跌轉升，報12.8美元/桶，微升0.3%。

【21:40】3M首季多賺4成 帶動股價升半成

疫情下全球搶口罩，3M首季多賺4成。最新升5.68%，報162.38元。

【21:35】金融股、郵輪股炒上

花旗升逾半成；富國銀行亦升近半成；摩根士丹利升4%；高盛漲逾3%。挪威郵輪、皇家加勒比郵輪、嘉年華郵輪升5%至7%。

【21:30】三大指數高開 道指升370點

美國三大指數齊齊高開，道指開市升370點或1.5%，最新報24500點；標普500指數最新報2918點，升40點或1.4%，納指最新報8815點，升83點或1%。

【20:41】港股夜期高水153點

港股夜期續上，最新報24729點，升154點或0.63%，高水153點，暫錄成交6,931張。

【18:43】美三大指數期貨升幅擴大

美股三大指數期貨升幅擴大，道指期貨最新報24357點，升358點或1.5%，標普期貨最新報2906點，升37點或1.3%，納指期貨最新報8938點，升114點或1.3%。

【18:40】意大利股市升幅擴大至近400點

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5932點，升86點或1.5%，德國DAX指數最新報10822點，升162點或1.5%，法國CAC指數最新報4563點，升58點或1.3%，西班牙IBEX指數最新報6790點，升58點或0.9%，意大利MIB指數最新報17778，升398點或2.3%。

【17:32】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升246點或1%，最新報24245點，標普期貨最新報2894點，升25點或0.9%，納指期貨最新報8910點，升86點或1%。

【16:08】紐油跌逾17%

油價跌勢加劇，6月紐約期油每桶最新報10.55美元，跌17.5%；布蘭特期油最新報19.52美元，跌2.4%。

金價回軟，紐約期金每盎司最新報1,714.9美元，跌0.5%；現貨金最新報1,701美元，跌0.72%。

【16:02】道指期貨揚逾120點

美國三大指數上揚，道指期貨最新報24122點，升123點或0.5%，標普期貨最新報2879點，升10點或0.4%，納指期貨最新報8866點，升41點或0.5%。

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5872點，升26點或0.5%，德國DAX指數最新報10737點，升77點或0.7%，法國CAC指數最新報4529點，升24點或0.5%，意大利MIB指數最新報17687點，升307點或1.8%，西班牙IBEX指數最新報6741點，升9點或0.1%。