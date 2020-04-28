【持續更新】道指期貨升幅擴大至近250點

亞太區股市今日相對平靜，反而歐洲股市續受到當地逐步放寬封城限制，保持升勢。

【17:32】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升246點或1%，最新報24245點，標普期貨最新報2894點，升25點或0.9%，納指期貨最新報8910點，升86點或1%。

【16:08】紐油跌逾17%

油價跌勢加劇，6月紐約期油每桶最新報10.55美元，跌17.5%；布蘭特期油最新報19.52美元，跌2.4%。

金價回軟，紐約期金每盎司最新報1,714.9美元，跌0.5%；現貨金最新報1,701美元，跌0.72%。

【16:02】道指期貨揚逾120點

美國三大指數上揚，道指期貨最新報24122點，升123點或0.5%，標普期貨最新報2879點，升10點或0.4%，納指期貨最新報8866點，升41點或0.5%。

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5872點，升26點或0.5%，德國DAX指數最新報10737點，升77點或0.7%，法國CAC指數最新報4529點，升24點或0.5%，意大利MIB指數最新報17687點，升307點或1.8%，西班牙IBEX指數最新報6741點，升9點或0.1%。