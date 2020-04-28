【業績快報】工行農行與交行首季盈利增加　不良貸款亦上揚

工行首季多賺3% 不良貸款增4%

工商銀行（1398）首季純利按年升3%至844.9億元（人民幣‧下同）。期內，收入升2.16%，當中利息淨收入升4.11%。

期內，工行不良貸款餘額按季增加逾4%或99.2億元，不良貸款率持平為1.43%。撥備覆蓋率199.37%，提高0.05個百分點。

農行多賺4.8% 信貸損失增近23億元人民幣

農業銀行（1288）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬母公司股東淨利潤為641.87億元（人民幣‧下同），按年增加4.79%。

該行指出淨利息收入為1,296.6億元，按年增8.85%，手續費及佣金淨收入為311.49億元，按年增長6.61%。

該行又指出，期內信貸損失按年增加22.86億元至448.5億元。

截至今年3月底，不良貸款餘額為1,966.9億元，較去年底增加94.8億元，不良貸款率為1.4%，與去年末持平，撥備覆蓋率為289.91%，上升1.16個百分點。

交行首季淨利潤升1.8% 不良貸款按季增13%

交行（3328）首季淨利潤升1.8%至214.5億元（人民幣．下同）。期內，利息收入增5.4%，佔經營收入56%；淨利息收益率1.55%，按年下降4個基點。

期內，交行不良貸款較去年底增加13.3%，至884.55億元。不良貸款率為1.59%，較上年末上升0.12個百分點；撥備覆蓋率154.19%，較上年末下降17.58個百分點。

重慶銀行首季多賺13.7% 不良率持平

重慶銀行（1963）首季多賺13.7%至13.77億元（人民幣．下同）。期內，淨利息收入增加25%至25億元。不良貸款餘額32.63億元，較上年末增加1.32億元；不良率1.27%，與上年末持平；撥備覆蓋率292.31%，較上年末上升12.48個百分點。

內銀季績期到，疫情下的不良貸款成為市場關注點。（資料圖片）

萬洲按年首季多賺8成

萬洲（0288）公布截至今年3月底止首季業績，生物公允價值調整前擁有人應佔溢利為3.53億元（人民幣‧下同），按年增加80.1%；經生物公允價值調整後應佔利潤為2.81億元，按年跌19.2%。

公司指出期內收入為62.82億元，按年升18.9%；經生物公允價值調整前息﹑稅﹑折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為7.11億元，按年50.9%；經營利潤為5.5億元，按年升61.2%。

公司指出，目前在美國有5間屠宰及肉制品廠房因冠狀病毒疫情而暫時關停，因此首要任務是確保員工安全及保障公司利益。由於豬肉為消費必需品，公司乃垂直整合及地域多元化行業領導者，擁有獨特市場以應對挑戰及達到持續增長。

楓業教育半年純利跌7.9% 不派息

楓業教育（1317）公布2月底止中期純利2.6億元（人民幣．下同），按年跌7.9%；營業額7.9億元，按年升6.4%。每股盈利8.81分。不派息，上年同期派4.7港仙。